Zenaida Romeu: Santa Clara siempre me sorprende

Durante un concierto efectuado en la Casa de Cultura Juan Marinello de esta ciudad, las primeras palabras de Zenaida fueron para agradecer la cálida acogida que siempre ella y su agrupación reciben en el territorio, además de resaltar el legado de Alejandro García Caturla, hijo de Remedios, la Octava Villa Cubana, quien, en el aniversario 111 de su natalicio, sigue siendo de los músicos más geniales de todos los tiempos en la isla.

“Caturla fue un hombre de su tiempo, amaba la vanguardia, la libertad, respetaba los preceptos establecidos, y por otro lado, era un libre-pensador, hoy su música todavía es contemporánea, es universal, es grande.

Con los pocos años que vivió, todavía nos preguntamos cómo pudo dejar piezas tan avanzadas, atrevidas, irreverentes, y que han marcado un hito en la historia cubana”, consideró la artista.

Zenaida Castro Romeu es la invitada de honor a este festival en los 60 años de los inicios de ella, aún muy pequeña, en el mundo de la música, como fiel heredera de una notable familia de compositores e intérpretes de la isla.

En el magistral concierto, la Camerata interpretó piezas de la joven Yadira Cobo, integrante de la agrupación, así como de los Maestros Alfredo Diez Nieto, Leo Brower, Ernán López Nusa, Rafael Portela, y en el cierre, composiciones de Alejandro García Caturla para cerrar con broche de oro en una jornada realmente inolvidable.

Como colofón, la maestra Zenaida Castro Romeu recibió la Distinción de Huésped Distinguido de la ciudad de Santa Clara, que otorga la Asamblea Municipal del Poder Popular.

El lauro fue entregado por Yaritza Moya Caballero, Presidenta de esa instancia gubernamental, en reconocimiento a la rica trayectoria de la Directora de la Camerata Romeu y sus aportes a la cultura cubana.

A propósito, dijo la maestra “eso siempre ha sido una lección que he querido transmitir a las muchachas, tocar en un municipio, una provincia cubana, con la misma calidad que lo hacemos en cualquier parte del mundo, eso significa reverenciar la música y respetar al destinatario de nuestro trabajo, el pueblo.

Esta música de concierto no es tan conocida como la bailable y me interesa que también el público entienda y siga lo que hacemos, en eso nos concentramos”, acotó. Por su parte, el Presidente del Comité Organizador del festival y director del Coro AudiNos, Maykel Iglesias, y el renombrado escritor Arístides Vega Chapú expresaron con sentidas palabras el honor por honrar en el centro de la isla a Zenaida.

Iglesias recordó cómo “hace 22 años Zenaida llegó a la ciudad de Santa Clara en lo que sería la raíz de este Festival A tempo con Caturla, de ella nacimos, por eso, a 21 años de este evento no podía ser otra la invitada especial, ¡gracias Maestra por estar siempre con todos nosotros, por creer en los jóvenes!”, enfatizó emocionado. Por su parte, Vega Chapú manifestó que siempre Zenaida y su Camerata son seguidas y admiradas por el público.

“A nombre de esa ciudad que reconoce que usted es parte de esos símbolos que nos hacen orgullosos de haber nacido en esta isla, permítanos pedirle estar hoy frente a su batuta, como músicos atentos a sus señales para sabernos parte de ese encanto con el que usted con el sabor de su música ha reescrito la palabra Cuba”, culminó sus palabras de elogio.

En posteriores declaraciones a la prensa, significó Zenaida que “ser Huésped Distinguida me hace muy feliz, me enorgullece porque antes de mí vino mucho mi tío Armando Romeu, que tenía aquí amigos, colegas, familia, gente que lo quería, esta ciudad era su segunda casa, el pasó tiempos memorables aquí, y yo con el tiempo he sabido por qué, el buen gusto por las cosas elevadas de la vida se sienten aquí de manera muy particular, por eso estoy altamente agradecida”.

Finalmente aseveró que “Me queda seguir trabajando porque lo que vale, cuesta trabajo.

El resultado de la orquesta es sacrificio personal, todas las muchachas son grandes trabajadoras, pero siempre hay que trabajar más; hay que subir la varita para saltar, el público lo merece”, señaló.

Al pedírsele un mensaje para el pueblo, resaltó que “es una noche ideal para agradecer al público de Santa Clara su amor, su cariño, siempre Santa Clara me sorprende, y el día de hoy es la mayor sorpresa de mi vida”, concluyó