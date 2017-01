Un mejunje de teatro y sociedad

Con destacadas agrupaciones de nuestro país, temas de interés social, e infinitas muestras de calidad artística; este Festival dio cierre a su XV edición, la que, además, tuvo el propósito de recordar a dos figuras representativas del teatro infantil cubano, fallecidas durante el 2016: Xiomara Palacios y René Acosta.

Silverio, fundador y director del Mejunje observa con orgullo la evolución del Festival Teatral, como componente esencial del camino recorrido durante 25 de los 33 años a los que llega esta institución.

Nuevas perspectivas, nuevas formas de hacer, de comprender, de imaginar, caracterizaron al Mejunje en estos días de teatro, la primera pregunta que ocupa a mi mente…

¿Qué novedades caracterizaron este Mejunje Teatral?

Este año se desarrollaron más actividades que en ediciones precedentes. Hubo días de cinco y seis funciones, distribuidas en los horarios: tres y cinco de la tarde, y nueve y diez de la noche. Además, se suman a estas varias actividades colaterales, lo que apunta a un aproximado de 40 actividades durante el Festival.

Las puestas, generalmente, fueron acogidas por el Mejunje, aunque el teatro La Caridad como subsede del evento, el Hospital Infantil y algunas escuelas santaclareñas también cedieron su espacio y garantizaron un público expectante a los actores.

Y en cuanto a la calidad de las presentaciones…

Realmente se vieron muy buenas puestas en sentido general, solo tres o cuatro provincias del país no estuvieron representadas, pero aún con esta masividad de agrupaciones se puede asegurar que todo estuvo muy bueno.; la cantidad de público asistente lo constata. El cierre del Festival concluyó a las dos de la mañana por contratiempos con el clima y aún a esa hora había gran cantidad de personas esperando.

En cuanto a los temas tratados ¿cuáles devienen recurrentes?

La mayoría de las puestas contenían la visión de los jóvenes, los problemas actuales de la juventud cubana, el país que desean tener, el planteamiento de otro sentido de Patria…, esta perspectiva fue muy recurrente en casi todos los espacios.

Fundamentalmente, en puestas como El Cuatro de Teatro de las Estaciones, El Dorado del Teatro del Cuartel, Revolico de Teatral Teatro, Jacuzzi y Naufragio de Trébol Teatro se mostraron estas inquietudes que al parecer resultan generales.

Claro, algunas presentaciones estuvieron más logradas, otras menos, pero la preocupaciones de los jóvenes quedaron plasmadas. Hay un compromiso inimaginable de construir el país soñado. No están planteando volver al pasado, están planteando construir un futuro.

¿Deudas, insatisfacciones?

Si estamos hablando de todo este tema social y político que tuvo su espacio en la mayoría de las puestas, realmente resulta una lástima que todo se quede en esto, atrapado dentro de los propios jóvenes, ya que las autoridades, generalmente, no asisten a estos eventos, aun cuando a veces vendría mejor contemplar y recibir la realidad a través del arte, y no mediante asambleas, muchas veces no lo suficientemente claras.

Y de esta forma, entre satisfacciones y deudas llegó a su fin el XV Festival Mejunje Teatral, el que dejó probar a los santaclareños un mejunje de política y teatro. Con él, se saciarán de arte, momentáneamente, en lo que Santa Clara cocina nuevos proyectos culturales para estos comensales tan exigentes./Por: Roxana Soto del Sol y Tony Hernández González, estudiantes de Periodismo.