Lizzette Vila en Villa Clara: estoy viva y lo voy a contar

Todo aconteció como parte del Espacio de Pensamiento. Vidas: Grupos, Teatro y Realidad, que se realiza cada mañana en la Sala Foro Agesta de la sede villaclareña de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), como parte de la V edición del Festival Internacional de Mujeres Teatristas Magdalena sin fronteras que se realiza en Santa Clara hasta el próximo 20 de enero.



“Estoy muy agradecida de estar en esta ciudad de Santa Clara”, dijo Lizzette, quien habló de su documental, basado en testimonios de mujeres cubanas que narran sus historias de vida, lo cual constituye también una denuncia a la violencia de la cual fueron víctimas.



Más adelante puntualizó que “Las violencias no son individuales, son sociales, la violencia es un problema de salud en Cuba y el mundo, por tanto no podemos invisibilizar este mal”. Más adelante reafirmó que la producción audiovisual tiene una relación muy estrecha con las artes escénicas, porque, según consideró, desde ambas manifestaciones se puede hacer un arte comprometido y trascendente.



El documental, que aborda un tema doloroso y universal, provocó profundos debates en el encuentro, el cual, junto a presentaciones teatrales y discusiones teóricas, persigue mover el pensamiento humanista desde el escenario de la cultura.



LE DEBO A LA REVOLUCION Y A FIDEL MI LIBERTAD



El Festival Magdalena sin fronteras reúne en Santa Clara a más de 50 mujeres teatristas del mundo, tiene un alto poder de convocatoria en el interés común de seguir mirando, también con una visión feminista, desde el arte y la reflexión, las realidades del mundo, además de presentarse puestas en escena desde diversas perspectivas.



“Este Festival es trascendente, ya deja huellas, deja una prueba de la importancia del teatro para que este siga asentado en el mundo. Compartir aquí con estas mujeres de diversas latitudes, y que el encuentro se haya creado en esta ciudad es un verdadero acontecimiento, lamento que incluso en La Habana no haya espacios como estos, porque son oportunidades únicas, dijo Lizzette.



En el animado diálogo de debate y reflexión, y luego de proyectarse el documental, la destacada realizadora, quien dirige además el Proyecto Palomas, confesó a las participantes que la violencia es un mal que puede suceder en cualquier parte del mundo.



“Le debo a la Revolución y a Fidel mi libertad”, dijo emocionada la artista, quien significó, en medio de aplausos que denuncias de males como estos lo hace desde su Patria, desde un sentimiento profundamente cubano y revolucionario, así es la Revolución. Palomas solo es posible en esta isla, por eso me siento orgullosa de ser cubana, y de acompañar con productos como este documental, las políticas públicas de reivindicación social”, puntualizó Lizzette, quien añadió que es necesario seguir defendiendo la cultura del debate y el diálogo en el análisis de temas muy profundos que apuntan a la felicidad de los seres humanos.



Lizzette expresó que “las mujeres en Cuba y el mundo caemos en la gran trampa de mostrar todo el tiempo que somos iguales a los hombres y dejamos pasar la demanda que somos tan ciudadanas como ellos. Y en realidad somos seres con diferentes desafíos, esperanzas, sueños, por eso hay que ver las desigualdades de género desde lo particular. Necesitamos compartir con los hombres para transformar y construir otras realidades.”, sentenció.



Más adelante dijo la especialista que encuentros como el Magdalena… no deben perderse, y resaltó el apoyo de las instituciones de la provincia para su realización, “por eso me he sentido feliz de participar en esta cita, vengo con fuerza para transmitir estas experiencias en los medios de comunicación nacionales y para hablar de la importancia de este evento. Santa Clara sigue siendo una fuerte plaza cultural y de eso soy testigo siempre”, concluyó la afamada realizadora, quien recordó las visitas a la ciudad en años anteriores, donde pudo constatar el desarrollo artístico, el destacado trabajo de la UNEAC y de todos sus creadores y la labor del Centro Cultural El Mejunje en defensa de la equidad.