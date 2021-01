¿Santa Clara sin Longina?

Por supuesto que no, tal pregunta no existe. Sin embargo, fue bastante repetida. Existía la duda y surgían nuevas preguntas: ¿Se podrá hacer? ¿Podré llegar a Santa Clara? ¿Cómo estará la cosa en enero? ¿Y el programa?... Los aires ameritaban un festival online.

Muchos escribieron a los organizadores con tristeza, pues, no son pocos quienes guardan sus vacaciones para los primeros días del año. No se perdieron las esperanzas y hasta el momento en que la provincia y el municipio fueron declarados en Fase 1 (por la situación epidemiológica), existió una planificación presencial selecta para la trovada.

¿Un Longina virtual? Eso no es Longina, me dijeron algunos y, decayeron un poco los ánimos, pero no por mucho tiempo. Mientras programábamos a quienes enviaban videos saludando al festival, o contando sus experiencias, iban creciendo las expectativas de que, un Longina, aunque sea online, sí es Longina.

Del 7 al 10 de enero de 2021, los seguidores de la página creada en 2015 para el evento se incrementaban y llegaron a 18 mil interacciones. Diversas fueron las sorpresas que, desde las redes sociales, disfrutaron los internautas, seguidores de la canción de autor.

El proyecto cultural- editorial Callejas, desde Trinidad participó con sus artesanías, cubrebocas con pequeños fragmentos de canciones de la trova. Se estrenaron los EPK (videos promocionales que contienen canciones y entrevistas), auspiciados por la Asociación Hermanos Saíz, grabados durante el certamen en su pasada edición.

Dichos materiales audiovisuales constituyeron una de las principales novedades de la jornada. Realizados por Fredy Hernández y protagonizados por los trovadores Amauri del Río, de Las Tunas; Pedro O´Reilly de Santa Clara; Santa Masiel y Motivos Personales, de Ciego de Ávila; Nazim Guerra, de Santiago de Cuba y desde la capital, Tobías Alfonso.

Se publicó el concierto en directo del dúo Círculo de Tiza, quienes cumplieron 13 años de creado. La lista es interminable. Muchos cantores y cantoras de Cuba y el mundo, se hicieron partícipes de la convocatoria al festival como Ariel Díaz, Levis Aliaga, Rey Pantoja, Lien Rodríguez, Tobías Thiele, Nicolás Miquea, Celestino Esqurré, y otros que, si bien no eran trovadores, respondieron al llamado desde la trovadicción, desde esa parte vital que es el público, compartiendo recuerdos y experiencias de certámenes pasados.

Una de las publicaciones con mayor alcance, fue la transmisión en vivo de la peña de Roly Berrío, trovador santaclareño que, a través de su espacio habitual en el museo de Artes Decorativas, llevó el Longina a las redes, llegando a las 7 076 interacciones.

La trova en Santa Clara es un fenómeno conocido internacionalmente y, según las estadísticas de la página en Facebook del evento, los principales países que estuvieron al tanto fueron, Cuba en primer lugar, y luego Argentina, Estados Unidos, España y México.

Ya vendrán nuevos festivales, venideros Longinas para saciar la sed de trova, de canción, de poesía, de nuevos amigos y descargas, de nuevas madrugadas. Ahora toca aprovechar el tiempo, reproducir una por una esas canciones que son la banda sonora de nuestras vidas.

El Longina 2022, en su XXV edición, estará dedicado a una de las grandes en la cancionística latinoamericana: Maria Elena Walsh. La invitación está hecha, nos vemos en un año, en la tierra de Marta y el Che, en Santa Clara, ciudad canción.

*Tomado de Facebook de Guamo.