Comenzará la nueva telenovela, El rostro de los días

A lo largo de 83 capítulos, con 40 minutos de duración, la obra discursa acerca del envejecimiento de la población y el bajo índice de natalidad en la Mayor de las Antillas. Sobre el tema investigó Ángel Luis Martínez Rodríguez, quien redactó el argumento de la telenovela, para luego escribir el guion, a cuatro manos, junto a Sergei Svoboda.



En El rostro de los días se aborda el tema de la maternidad y la paternidad responsables desde una mirada muy abarcadora: matrimonios que no pueden tener hijos, embarazos no deseados y madres solteras. El dramatizado presenta una historia inspirada en casos reales y gran parte de la misma se desarrolla en un hogar materno donde están ingresadas gestantes con factores de riesgo: mujeres que no conocen cuál es la alimentación más adecuada durante el embarazo, futuras madres añosas o adolescentes encintas.



Rafael García Lorenzo, Felito, fue el realizador de la presentación, para ello tuvo como concepto la evolución de la familia a lo largo del tiempo y la continuidad de la misma a medida que sus integrantes van transitando de hijos a padres y a abuelos.



Estrategias de producción



El rostro de los días se grabó totalmente en exteriores durante once meses. Como locación del hogar materno se seleccionó una casona de La Víbora, cerca de El Mónaco, en el capitalino municipio de Diez de Octubre, con unos jardines muy bonitos y dotada con las condiciones que habían imaginado los directores y el productor para una institución de ese tipo. Otras locaciones empleadas fueron: varias casas del poblado costero de Cojímar, inmuebles del área del Mónaco, con sus calles aledañas, Los Jardines de la Tropical y áreas del hospital La Covadonga.



Acerca del rodaje en exteriores comentó a esta reportera Nohemí Cartaya que eso favoreció el trabajo de los directores de fotografía, muy enriquecido por la mirada experta de Felo Ruiz –labor compartida con Carlos Talavera–, pero, al mismo tiempo, significó un gran reto para los grabadores del sonido directo, Reynier Pillado y Carlos Izquierdo.



Desde el punto de vista productivo, se procuró grabar la menor cantidad de noches posibles, teniendo en cuenta que permanecieron tres meses en la casa de personas mayores y que no se podían interrumpir las rutinas diarias de descanso de quienes moraban en ese domicilio.

Un elenco de lujo



Tamara Morales, Yasmín Gómez y Erdwin Fernández son los actores del núcleo central de una historia que comienza en el pasado y se extiende hasta el presente. En calidad de actriz invitada disfrutaremos a Luisa María Jiménez y a Daisy Granados, en una actuación especial. Otros actores consagrados son: Fernando Hechavarría, Nancy González, Ulik Anello, Rubén Breña, Roque Moreno, Teherán Aguilar, Tamara Castellanos y Obelia Blanco. Por primera vez veremos en pantalla a José M. Carassou, actor de Teatro Escambray.



Roxana Broche, Niu Bring, Yía Caamaño, Alicia Hechavarría y Denys Ramos son algunos de los rostros jóvenes que aparecerán en la pantalla. Además, actuarán algunos estudiantes de la Escuela Nacional de Arte y tres niños. La preparación y orientación interpretativa de los adolescentes estuvo a cargo de la actriz Ana Rojas.



Nohemí Cartaya agradece la labor de la asistente general, Yohanki Despaigne, por su encomiable casting de bebés, entre 3 meses y un año de vida. Según explicó la directora, lograr la continuidad de un personaje infantil es uno de los trabajos más difíciles que realizó Yohanki en la novela, y para el rodaje se necesitaban varios bebés recién nacidos. El agradecimiento se extiende, de igual manera, a los padres y madres de los niños, por la paciencia demostrada. Cuenta la directora que Denys Ramos tiene “muy buena sangre” para los niñitos pequeños y que solo uno de ellos lloró durante la grabación porque estaba acabado de vacunar, los demás se portaron muy bien.



Más detalles del equipo



De la edición de la telenovela se ocupan, en estos momentos, Humberto Fernández y Esteban Vázquez Aldama, también director de posproducción. La directora de arte Violeta López estuvo al frente de los escenógrafos Roberto González y Alberto Pauste, la diseñadora de vestuario María Caridad Capote y el experimentado estilista Tony Angelino.



Para la ambientación se emplearon artesanías utilitarias, así como obras plásticas de los artistas Roniel Llerena, Tomás Sánchez, Zaida del Río, Magalys Cano Estrella y José Manuel Presedo. Por su parte, la curadora Grettel Morell Otero seleccionó fotografías, libres de derechos de pago, de José Gómez de la Carrera, Joaquín Blez, Raúl Corrales, Tito Álvarez, Raúl Cañibano, Lisset Solórzano, Arien Chang, Felko, Rigoberto Romero, Chino Arcos, Juan J. Vidal, Ramón M. Grandal, José Julián Martí, Alejandro Alfonso, Abelardo Rodríguez, Felo Ruiz, Lena Hernández Rodríguez y Martha Vecino. Esta última es la autora de las fotos fijas de la telenovela junto con José Cervantes.



Ernesto Cisneros fue el responsable de la dirección y la producción musical. Se grabaron en los estudios Siboney de la Egrem, ECC Music, Mía Records y Viejalinda Records, de La Habana, temas de Adrián Berazaín, Yoel Martínez, Abel Geronés, el Dúo Iris, Dairon Rodríguez, Giordano Guerra y Camila Daniela.



Nohemí Cartaya invita a los televidentes a visitar la página de Instagram @elrostrodelosdias/Programa de TV donde se pueden encontrar fotos de la filmación y de los actores de la telenovela.