Ciencia y cultura, temas priorizados del gobierno en Cuba (+Audio)

En un provechoso intercambio con directivos de instituciones cubanas, que destinó su agenda al análisis de las industrias culturales y creativas en el país, el mandatario destacó las amplias potencialidades de este sector para la exportación.



Díaz-Canel apuntó que en el mundo entero hay muchas personas promocionando la cultura cubana, nuestra música, nuestros bailes, y no podemos quedarnos atrás.



"Solo con la música cuánto más se podría exportar y ello pudiera revertirse en el desarrollo mismo del sector", subrayó el presidente cubano.



De igual manera, el Jefe de Estado se refirió a la relación armónica que debe existir entre Cultura y Turismo. Insistió en que lo mejor del talento artístico de nuestro país no tiene que estar en los hoteles. Apuntó que hay que lograr que los turistas salgan y disfruten del mejor arte que se ofrece en las instituciones culturales del país.



En el encuentro se conceptualizó a las industrias culturales y creativas como aquellas entidades que tienen por objeto la producción, promoción, difusión y comercialización de bienes y servicios culturales. Bajo ese criterio, en la Isla hoy existen 24 empresas que agrupan 135 centros culturales, 264 tiendas especializadas y una agencia de viajes.



Las entidades con mayor impacto en las exportaciones se concentran en las empresas de Promociones Artísticas y Literarias (ARTEX, SA), la de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), y la del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC). Además, se han identificado ocho negocios para desarrollar con capital extranjero, los cuales se encuentran en diferentes fases de preparación.



En esta jornada de trabajo, el Presidente Díaz-Canel encabezó además el chequeo al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se presentó una nueva propuesta de once programas nacionales que abarcan la producción de alimentos; la agroindustria de la caña de azúcar; el envejecimiento, la longevidad y la salud; la automática, la robótica y la inteligencia artificial; el desarrollo energético; las telecomunicaciones y la informatización de la sociedad; la biotecnología y el sector farmacéutico; la nanociencia y la nanotecnología; la adaptación y mitigación del Cambio Climático; así como las ciencias básicas, naturales, sociales y humanísticas.



Seguidamente, se realizó una reunión para evaluar la marcha de la implementación del Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, que en esta oportunidad evaluó el quehacer de la provincia de Cienfuegos y del Ministerio de las Comunicaciones para dar cumplimiento a la también conocida como Tarea Vida.



Durante la misma jornada, se examinó el Programa para detener el deterioro del patrimonio documental de la nación. En la reunión de este mes correspondió informar al Ministerio de la Construcción y a BioCubaFarma acerca del estado de implementación de su Sistema Institucional de Archivos. Ambos organismos fueron evaluados en avance y se les reconoció la labor que han desplegado para salvaguardar su memoria histórica.



Escuche en audio el reporte de la periodista Angélica Paredes López, de la emisora Radio Rebelde: