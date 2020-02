Una pasión sin límites

Osmany estudia la especialidad de música en la Escuela Profesional de Arte “Samuel Feijóo”. Además de cantar, domina la guitarra y la armónica, y todo se lo debe a su talento y a su familia. Él nos narra su historia:

“Cuando yo tenía tres años ya me gustaba cantar, sobre todo cantar canciones mexicanas. Mis padres me grababan, y luego, quienes me oían, decían: «eso es un disco», « ¿quién está cantando en esa grabación?». No creían que fuera yo”.

“Así, unos amigos de mis padres me regalaron una guitarra de uso, y como era muy pequeño yo la apoyaba en el piso para entonar. Me buscaron un profesor de guitarra, y tanto he aprendido de él, que hasta ahora toda la música la saco de oído, y me basta con escuchar una canción dos o tres veces para tocarla de memoria”.

“Mi familia ha sido totalmente buena, me apoya, y a ella le debo mi participación en festivales, y los premios que he alcanzado. He tocado con grupos, casi siempre de música mexicana, que me apasiona, aunque también interpreto bolero y sones. Sí, mi familia me ha apoyado mucho”.

“Desde que llegué a la Escuela de Arte, todos los compañeros enseguida quisieron ayudarme. Cuando me vieron escribiendo en braille todos estaban interesados en ayudarme. Desde el primer día todos me han ayudado, y aunque los profesores no entienden de braille, ellos son pacientes conmigo, me dictan las clases y yo voy escribiendo, y así nos vamos entendiendo”.

Como una lección musical, Osmany me describe su pasión por ese pequeño instrumento, la armónica, que comenzó a estudiar siendo adolescente y del cual, al igual que su guitarra, ya no se puede desprender.

“Yo toco la armónica desde que estaba en secundaria. Un día estaba un hombre tocándola y me llamó la atención, y él mismo me regaló otra armónica que tenía en su casa. Practiqué mucho con ella, hasta que, de repente, se me ocurrió acompañar con la armónica la melodía que ya interpretaba con mi guitarra. En casa me hicieron un atril, y ahora toco los tres instrumentos: la armónica, la guitarra y mi voz. Creé esa habilidad para tocar los tres instrumentos al mismo tiempo y hacer más hermosa y completa mi música”.

“Yo le digo a los muchachos que padecen de baja visión o de ceguera, que se sientan motivados a hacer lo que ellos quieran. Que hagan todo lo que sueñen. Mi experiencia: yo me voy a graduar de Instructor de Arte y pronto seré profesional. Quiero cantar mucho, cantar para toda Cuba, que todos me oigan y disfruten de lo que hago, pues cuando canto siento una alegría inmensa, no sé cómo explicarlo: me siento muy feliz, pues le imprimo sentimiento y alegría”.

Él es Osmany Valdés Llusa, un talentoso joven incluido educativamente en la Escuela Profesional de Arte “Samuel Feijóo”, para quien la música, como su perseverancia, no tiene límites.