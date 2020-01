Martí, presente en la educación estético-ambiental

Esta filóloga, devenida en cientista social de amplia labor investigativa en Chile, acaba de presentar en Santa Clara su libro "La educación estético-ambiental", y sobre su línea de estudios comenta:

"Vengo trabajando junto a mi esposo que es un profesor chileno y mi padre, el Dr. C. Pablo René Estévez. Tratamos de buscar nuevos modos de comptender los valores, desde la perspectiva estética de la educación ambiental".

"Nos enfocamos en la capacidad de sentir que tenemos los seres humanos, para desarrollar la sensibilidad de los ciudadanos. No vamos a lograr una conciencia socio-ambiental si no desarrollamos esa sensibilidad del ser humano con su entorno y consigo mismo. A veces la gente vive por vivir y no se preocupa, por ejemplo, por la suciedad de las calles o la pérdida de hábitos de cortesía; por eso la necesidad de esta perspectiva de educación estético-ambiental".

"La sensibilización estético-ambiental es la herramienta metodológica fundamental para sembrar en los cuidadanos los valores estéticos y ambientales. Ahí está la clave del fomento de una ética de salvaguarda de nuestro entorno y nuestro futuro como generación".

Lurima confiesa que gran parte de su pensamiento tiene raíces martianas, por los innegables aportes pedagógicos presentes en la obra del Apóstol. "Cuando profundizamos en la obra de Martí nos percatamos de que él fue previsor de muchos de los problemas que están sucediendo hoy. Él sembró el camino de la reflexión como el primer paso para un cambio. Martí ve esto como el modo en que debe crecer el individuo como ser humano y como ser social".

"En nuestro entorno existen amenazas que impiden al espíritu del ser humano desarrollarse. «La edad de oro» es una revista que parece muy pequeñita, pero hace una síntesis total de cómo debe proyectarse un mejor cuidadano, partiendo de la niñez, que es el momento más propicio para inculcar valores. Es una obra que todos debemos leer, para entender las bases de la educación estético-ambiental. Martí es la clave".