Laureado poeta villaclareño gana Premio Nacional de la Crítica

Al conocer la noticia García dijo a Prensa Latina que esta distinción anual de la crítica literaria, otorgado a los libros más importantes publicados en la isla, tiene para él suma importancia por ser un volumen reeditado por la editorial Capiro, de Santa Clara, próxima a cumplir 30 años de fundada.

'Es un libro que tiene cinco secciones muy variadas, arraigadas a mi vida y a mi visión del universo', dijo el joven poeta, nacido hace 33 años en la localidad de Esperanza, distante a unos 20 kilómetros de la capital de la provincia.

Indicó que el volumen en su primera sección tiene poemas más cercanos a lo familiar, a la remembranza de esa infancia del poeta, y la última es un juego en las que utiliza frases hechas del discurso popular y las logra 'resemantizar' a partir de una visión poética.

También, a raíz de un carácter popular, con elementos como los negocios de un mecánico de autos o un quincallero, que al parecer nada tiene de poético, el autor deja entrar líricamente a esas personas diversas que vienen a buscar lo útil o lo bello.

Revela que el título, El frío de vivir, juega con la categoría del frío que deviene en metáfora a la existencia del poeta, que veces se tiene que enfrentar a la soledad, al desánimo y el desarraigo.

'Me interesa que me lean en Cuba, pues fue aquí donde me hice poeta y seguiré siendo poeta. Nunca he logrado escribir ni un poema fuera de Cuba. Salgo al mundo y trato de metérmelo adentro, y cuando regreso lo vacío en mis textos' expresa.

García, filólogo y padre de dos bellas niñas, ganó también en octubre de este año el Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique por su obra Los uniformes, certamen convocado por el Ayuntamiento de Paredes de Nava, Palencia, España.

Con libros publicados en España, Nicaragua, Estados Unidos, Puerto Rico, México y Venezuela, Sergio García descubre que su etapa de mayor creación es de noviembre a marzo, pues los tiempos invernales son los que más lo inspiran y lo hacen penetrar en un mundo de gracia artística y creadora.