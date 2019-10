Pedro Díaz Guerra: «La EIA es mi mayor obra pedagógica» (+Audio)

El amor al arte aquilata el alma y la enaltece (…)

José Martí



La escuela cubana es el entorno natural de Pedro Díaz Guerra. 50 años de ejercicio pedagógico continuo así lo confirman. Su impronta formativa y su experiencia para la conducción de los procesos docentes pertenecen, por derecho propio, a la historia de varias instituciones educativas de Villa Clara.



No obstante, para Díaz Guerra —actualmente al frente del Centro provincial para la Enseñanza Artística—, la posibilidad de materializar la Escuela de Instructores de Arte (EIA) soñada por Fidel ha sido la mayor obra pedagógica de su vida.

Cuando Villa Clara se alista para festejar la primera graduación de la llamada EIA, el próximo 20 de octubre, Pedro, el maestro de generaciones, conversa con CMHW sobre la gestación de este proyecto, al calor de la Batalla de Ideas y con el indiscutible liderazgo de Fidel.



Aún a la distancia de casi dos décadas, no olvida los detalles del encuentro preparatorio que, de golpe, lo sacó de la dirección de la Ciudad Escolar Ernesto Guevara y lo puso en las oficinas del Consejo de Estado, cara a cara con el Comandante.



«Fidel comenzó la reunión diciendo que él iba a explicarnos una idea que era uno de los últimos proyectos de su vida: las escuelas de instructores de arte. Justamente porque la experiencia de las tribunas abiertas le había mostrado cuánto talento tenía Cuba, él quería crear las escuelas de instructores de arte con una concepción que retomara algunos aspectos de la primera que se fundó en el país.



«Ese encuentro duró alrededor de 16 horas, en las que el Comandante explicó cómo debía ser el director de la escuela a la que él aspiraba, cómo debía ser el claustro, cómo debía ser el horario docente y las relaciones hogar-escuela. Tengo escrito todo lo que se habló esa noche y lo conservo como una joya de la pedagogía.



«Hubo un receso muy breve en el que se tomó un té y en ese momento él me puso la mano en el hombro y me dijo: Villaclareño, yo quisiera que el proyecto de los instructores de arte se inaugurara en Villa Clara; prepara la escuela y nos vemos en tres meses».



En el plazo fijado Villa Clara estuvo lista: claustro, planes y programas de estudios, bibliografía, instrumentos para la base material. En marcha estaba la formación de instructores de arte en el centro del país y, con ella, la posibilidad de irradiar cultura hasta los lugares más recónditos de la isla.



«Durante los 12 años que dediqué a la Escuela de Instructores de Arte, solo fui un fiel alumno que interpretó las ideas de aquella famosa reunión y las que mensualmente Fidel me transmitía. Tuve el privilegio de que llamara a la escuela constantemente y me dijera: ¿cómo está mi escuela?, ¿cómo andan mis alumnos?».



-¿Cómo se vivió en la escuela aquel acto de la primera graduación?



«Para mí el acto fue magistral y bello. Se había concebido que cuando concluyera, en la plaza de la escuela se encontrarían todos los estudiantes y profesores del país que habían sido invitados. Iba a ser una noche de fiesta. Solo que es conocido el incidente que ocurrió, pero aún así la fortaleza de Fidel era tan grande que tuvimos que abrir los micrófonos de la plaza donde estaban todos los estudiantes concentrados y trasmitirles su mensaje: Estudiantes, continúen la actividad, celebren su graduación.

«Realmente, los estudiantes no estuvieron de acuerdo con mantener los festejos. Estuvimos muy pendientes de su salud y, por supuesto, él también estuvo al tanto de la marcha del proyecto».



-En su opinión ¿cuánto han contribuido los alumnos de todas esas graduaciones a la cultura villaclareña?



«El aporte que en sentido general ha hecho el instructor de arte a la escuela cubana es sumamente importante por la educación de la apreciación artística y en la formación integral de los niños y jóvenes de cada una de nuestras escuelas».