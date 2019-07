Un mensaje cubano y universal en Santa Clara

La invitación a exhibir algo de su obra en 15 vallas impresas a gran formato (1,60 x 1,30 metros) en el parque Leoncio Vidal, en la cabecera de la central provincia de Villa Clara, sacó al creador de su natal La Habana y lo sumió en una nueva ola creativa que lo puede llevar hasta otras provincias del país.



Cualquiera que conozca bien al artista sabe cuánto le cautiva lanzarse a la calle con cualquier bailarín o bailarina, e incluso un grupo y diluirlos con una ciudad y su gente, como lo hizo en la urbe de Santa Clara que celebra este 2019 el 330 aniversario de su fundación.



Estas fotos solo tienen sentido si son útiles; y una forma de serlo es acompañado a la gente allí donde transcurre su vida, explicó el fotógrafo y periodista a Prensa Latina.



Bailarines de las compañías locales Danza del alma y Baila Cuba se prestaron para dar riendas sueltas a la iniciativa de Dávalos, quien en 2016 ganó el Concurso Internacional de Fotografías de Ballet Ana Pávlova, en Holanda.



Antes, había obtenido el premio de fotografía de danza contemporánea y nuevas tendencias: Urdimbre, danza en la red, en Colombia, a partir del cual se le multiplicaron las invitaciones para exponer en América del Norte, Latinoamérica, Europa y Asia.



La muestra actual, recién inaugurada, se titula Santa Clara: Vivir & Bailar y las imágenes se acompañan de una selección de segmentos de poesía de autores villaclareños, realizada por el reconocido escritor Arístides Vega Chapú.

A juicio de Dávalos, la serie ofrece un mensaje cubano y universal desde esta ciudad del centro, con una intensidad histórica y cultural que la distingue.



Simultáneamente, quedó inaugurada la exposición homónima, del propio autor, en la Galería Provincial de Arte, como parte del Salón de fotografía Santa Clara 330.



La experiencia de plasmar fotos en vallas no es nueva para este reportero pues hace cinco meses presentó 20 vallas al aire libre en el Coppélia, uno de los lugares más céntricos de la capital de Cuba, protagonizadas también por bailarines.



El nuevo lauro concedido por el Certamen Internacional de Danza 'Ciudad de Barcelona' lo recogió allí a nombre de Dávalos la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba Grettel Morejón, quien además de ser su novia se encontraba en la ciudad como parte de una gira de la compañía por España.



Me siento honrado, este premio es como un abrazo en el camino, un momento entrañable, cuyo valor más importante no es el reconocimiento en sí, sino el compromiso y el aliento para seguir. Estoy agradecido, confesó el fotorreportero mientras trabaja en uno de sus próximos libros.



Dávalos es así de enérgico y comprometido con la fotografía y la danza, consciente de que este último arte tiene la misma edad del hombre, o sea, le acompaña y le nace como medio expresivo desde siempre.