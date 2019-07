Tony Guzmán y su Poder Latino de gira por Nicaragua

La gala homenaje será en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde compartirán escenario con otros artistas para conmemorar la histórica fecha.



Poder Latino, creada en la central provincia cubana de Villa Clara hace 25 años y dirigida desde entonces por el músico Antonio Guzmán, visita tierra pinolera por primera vez gracias a un proyecto de intercambio cultural entre ambos países, dijo a Prensa Latina.



Primero la Camerata Bach visitó la isla, recordó, ahora nosotros llegamos a la tierra de Rubén Darío y el general Augusto C. Sandino, 'una forma de estrechar los lazos culturales entre ambos pueblos, unidos por históricos vínculos de amistad y cooperación en diversos campos', precisó.



Llegamos acá, explicó, por invitación del gobierno de Nicaragua, en particular del Teatro Nacional, además de otras autoridades culturales del país, y con el apoyo de la embajada cubana aquí.



Sin embargo la presentación de hoy en el Rubén Darío no es la primera de la agrupación cubana en tierra pinolera, este viernes actuaron en la localidad de San Marcos, departamento de Carazo, lugar del que Guzmán elogió la acogida del público.



'Anoche fue nuestro primer contacto con el público nicaragüense y nos llevamos una impresión muy grata de la gente de allí (San Marcos), disfrutaron al máximo con nuestra música', apuntó.



Una vez terminado el espectáculo, rememoró, conversamos con varios seguidores de la música cubana, 'a los que gustó mucho el repertorio que hemos preparado para esta gira, en él incluimos, sones, guarachas, boleros, y timba, pero también temas muy conocidos del cancionero latinoamericano', acotó.



Fue un concierto de casi dos horas y media y el público quedó muy complacido, opinó el artista.



De acuerdo con el programa de conciertos de Tony Guzmán y su Poder Latino, le siguen las presentaciones en León el 6 de julio, en Corinto el 11, Jinotepe el 12, Juigalpa el 13, San Carlos el 14, y Masaya el 18.



Además la agrupación está invitada a los festejos del 19 de julio, día en que se celebran 40 años del Triunfo de la Revolución Sandinista, oportunidad que considera 'un verdadero honor', expresó.



Poder Latino regresa a Cuba el 22 de julio, y enseguida se incorporan a varias de las mas importantes fiestas populares del país, también están invitados a la celebración del 66 aniversario de los ataques a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional.



Antes de que termine el año la agrupación cubana tiene pactados sendos proyectos discográficos, uno con un sello canadiense y otros con uno cubano.



'Tenemos entre manos un proyecto de grabar un disco homenaje a Benny Moró, a propósito de celebrarse este año el centenario de su natalicio, para un sello canadiense que está muy interesado en difundir la música cubana en ese país norteño', adelantó Guzmán.



También, agregó, tenemos el compromiso con la casa discográfica Bis Music de realizar un álbum solo con música de la orquesta, 'una selección con lo mejor de nuestro trabajo a lo largo de estos 25 años', acotó.