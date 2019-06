Hip Hop de Cuba en El Mejunje de Santa Clara

Este espacio de música urbana se extenderá hasta el domingo 23 con exponentes del género en el país, y según informó Rafael Sotero Águila, jefe de la sección musical del evento, el público disfrutará del talento de invitados de Guantánamo, Camagüey, Isla de la Juventud, Santiago de Cuba, Pinar del Río y Artemisa.

El festival comienza a las 9:00 de la noche con una exposición colectiva, y continuará una hora después en la AHS con el concierto inaugural de Alto Guiso, quinteto femenino proveniente de Argentina, precisó.

Dicho evento contará, además, con la actuación de otros exponentes del Hip Hop como El niño, Qco el Gancho, El Carnal, Con100cia, Identidad sin Nombre, Guerrilleros Urbanos, entre otros, así como también con la proyección del documental The Guy Behind The Beat, del director Eugenio Pantana, comentó.

Para concluir la noche del domingo, El Chiro, BLACK LIGHT y La Alianza, ofrecerán su talento en la interpretación del rap, con el objetivo de acercar al público a este tipo de música urbana.

H.I.P H.O.P, es un acrónimo que se puede interpretar como Paz Interior Para Ayudar a Otras Personas a Prosperar (Having Inner Peace Helping Others Prosper).

El movimiento artístico surgió en Estados Unidos a finales de los años 60 en comunidades como Bronx, Queens y Brooklyn.

En Cuba, la introducción de la cultura Hip Hop data de la década del 70 del siglo XX, cuando el rap y el breakdance llegaron para quedarse, pues con el decursar del tiempo se produjo una criollización de ese modelo, adaptándose a la realidad del país desde el punto de vista temático y formal./Alina Fundora Menéndez (Estudiante de Periodismo).