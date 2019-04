Eduardo Heras León: « Muy feliz de estar en Santa Clara»

“Estoy feliz de estar en Santa Clara, tengo muchos alumnos aquí formados en estos 20 años del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso, es una ciudad que me siento muy feliz de estar aquí. En esta feria he tenido los mismos sentimientos donde quiera que he llegado, he visto que me quiere más gente que la que pensaba y aquí en Santa Clara me siento así también”, señaló el Premio Nacional de Literatura 2014 y el Premio Nacional de Edición 2001, y quien tiene otros premios en concursos nacionales e internacionales, además de la Distinción por la Cultura Nacional entre otros reconocimientos y lauros.

Heras León tiene una vasta obra en su fructífera vida de escritor, en la que destaca su cuentística, además de sus ensayos y poesía. Por solo mencionar algunas de sus publicaciones, basta recordar La guerra tuvo seis nombres, Los pasos en la hierba, Acero, A fuego limpio, Cuestión de principio, las antologías “La nueva guerra”, “Balada para un amor posible”, “La noche del capitán” y Dolce vita.

A la pregunta de esta reportera ¿Cuál recomendaría ahora mismo a los jóvenes leer a partir de su magisterio?, la respuesta no se hizo esperar

“Mi mejor libro es Los pasos en la yerba, fue muy humillado, no fue entendido, me acompañó en muchos momentos de mi vida y en estos momentos de homenaje y felicidad también me acompaña”.

Heras León, quien obtuvo Premio Nacional de la Crítica 1986, por el libro Cuestión de principio, ha ejercido la crítica literaria y es considerado uno de los más importantes críticos de ballet del país. Precisamente sobre la suerte del ejercicio del criterio y la crítica artística consideró:

“Hace muchos años Juan Marinello hablaba de la indigencia de la crítica, ha ido mejorando en la medida en que los jóvenes se preparan más, tiene que haber integración del interés por la lectura y de la buena literatura, de esos dos intereses saldrá el futuro de la crítica también.

¿Cómo usted ve el futuro de las ferias en Cuba y de la literatura en Cuba?

“En los períodos de crisis económicas, políticas hay una explosión de creatividad, sucedió en el período especial en Cuba cuando todo el mundo pensaba que iba a desaparecer la literatura y renació con más fuerza, es predecible que la literatura va a gozar de buena salud por el talento potencial de los jóvenes, creo en los jóvenes, voy a seguir dedicándome a los jóvenes, porque ese es el futuro, el potencial es tan grande que va a gozar de buena salud”.

Su mensaje a los lectores villaclareños, a los escritores, a quienes hemos sido sus alumnos

“Que escriban, escriban y escriban, la única forma de escribir es escribiendo, la lectura ha disminuido, pero se están tomando medidas para que buenos títulos lleguen a las escuelas, a los alumnos, para que llegue al pueblo la verdadera literatura que se hace con pasión, emoción, así me siento cuando me siento a escribir”.