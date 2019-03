Programa de la Feria Internacional del Libro en Villa Clara (+Video)

PROGRAMA GENERAL FIL 2019 VILLA CLARA

Miércoles 3 de abril

-4.00 pm. Inauguración, Parque Vidal.

Programa de Extensión

Facultad de Letras, UCLV

-10:00 am. Presentación del libro: El que a hierro mata, de Lorenzo Lunar.

-10:45 am. Presentación y venta de los libros Sangre fría / Sangre tibia, de Lidia Meriño; El frío de vivir, de Sergio García Zamora y Los leves sobresaltos, de Geovannys Manso. Lectura de poemas.

-11:30 am. Presentación del número 74 de la revista Signos, por Alejandro Batista.

Proyecto para una Sonrisa, Hospital Pediátrico.

-2:00 pm. Presentación del libro Mi abuela es un primor, por Mildre Hernández. Presentación del Grupo Alánimo.

Jueves 4 de abril

Programa de Extensión

Facultad de Estudios Socioculturales, UCLV.

-10.00 am. Presentación del libro Oro en la loma, por Luis Pérez Castro.

-10.45 am. Presentación del libro, ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil, de Mauricio Ferraris, por Idiel García.

-11.30 am. Presentación del número 67 de la revista Umbral, por Carmen Sotolongo.

Proyecto para una Sonrisa, Hospital Pediátrico.

-2:00 pm. Presentación del libro Había una Bes, de Marvelys Marrero. Presentación del libro Palabras de caramelo, Gonzalo Moure, por Déborah García. Actuación de Javier y Raquel y su Magic Show.

Programa Profesional

Sala Foro Agesta. Comité Provincial de la Uneac

-10.00 am. Panel «El barrio en llama. La narrativa de Lorenzo Lunar». Con Mario Brito, Domingo Rivalta y Gema Valdés. Moderador: Jorge Luis Mederos

Programa Literario

Museo de Artes Decorativas

-2:00 pm. Presentación de Dile al corazón que ame en voz baja, de Mario Brito, por Rogelio Riverón. Presentación de No mates a Maiakovski, de Alberto Marrero, por Geovannys Manso. Presentación de Mística natural, de Alberto Marrero, por Ricardo Riverón. Presentación de This Bag is not a Toy, de Maylan Álvarez, por Edelmis Anoceto.

-3:00 pm. Presentación del libro Te espero en Eleha, de Claudio G. del Castillo, por Idiel García. Presentación del libro Tiempo de examen y otros cuentos, de Fidel Cruz Rosell, por Mario Brito. Presentación del libro Romper cristales, de Noelio Cabrera, por Lorenzo Lunar.

-4:00 pm. Presentación del libro Carro fúnebre, de Joel Sequeda, por el autor. Presentación de los libros De rosa a negro y Los aprendices, de Rebeca Murga, por Otilio Carvajal. Presentación del libro El que a hierro mata, de Lorenzo Lunar, por Rebeca Murga. Presentación del libro Mar de invierno y otros delirios, de Alberto Garrandés.

Programa Café Di-verso

Café literario

-1:00 pm. Invitados: Otilio Carvajal y Maylan Álvarez. Presentación del poemario Nueva extracción de la piedra de locura, de Gretel Hernández Castro, ganadora del premio internacional de poesía Roseta 2018, en España.

Programa Juvenil

Parque Las Arcadas

-4:00 pm. Presentación de los libros ¿Dónde estás? Ontología del teléfono móvil, de Maurizio Ferraris, por Edelmis Anoceto; y El Quijote como juego, de Gonzalo Torrente Ballester y Mano dura: una indicación, de Oscar Cruz, por Idiel García.

-4:30 pm. Presentación de La Selección: once poetas brasileños hoy, por Oscar Cruz.

-5:00 pm. Presentación de los libros Palabras de caramelo, de Gonzalo Moure Trenor, Las seis en punto, de Elizabeth Reinosa y Había una Bes, de Marvelys Marrero Fleites, por Déborah García.

-5:30 pm. Presentación de los libros de los libros Coincidencias y Eduardo Heras León: en aula inmensa de la vida, de Yunier Riquenes.

-6:00 pm. Lecturas de los escritores Carlos Manuel Gómez Pérez, Alejandro Montelongo, Alejandro Román, Elizabeth Orta Murga, Elizabet Rodríguez, Oscar Cruz, Adianys González y Joel Herrera Acosta.

Programa Aula de Poesía

Instituto de Enseñanza Media Osvaldo Herrera

-10.30 am. Invitadas: Maylén Domínguez, Ana Lidia Meriño, Mildred Hernández y Leidy González Amador.

Programa Infantil Tesoro de Papel

Parque Vidal

-10:00 am. Presentación de Por mar cielo y tierra, de Olimpia Pombal. Presentación de Romancero de ilusión y Sucede en los árboles de Caridad González. Actuación del grupo de teatro Alánimo.

-2:00 pm. Presentación de Adivinar un circo, Asteroide B612 y Loco por Valentina de José Manuel Espino. Presentación de Mi abuela es un primor de Mildre Hernández. Presentación de La voz cuasi, de Mildre Hernández. Presentación de Como un viejo molino sin viento, de Mildre Hernández. Presentación de Vuelos lilas, de Nersys Felipe, por Maylén Domínguez. Actuación de grupo de danza infantil. Actuación de niños solistas.

Programa Sala René Batista

Local de Ensayo de la Banda de Conciertos

-8:45 am. Inauguración de la exposición «50 Años de Signos».

-9:00 am. Presentación del número 74 de la revista Signos «COLOQUIOS DEL CAFÉ, EL AZÚCAR Y EL TABACO», por Otilio Carvajal.

-10.00 am. Presentación del número 75 de la revista Signos «CUBA GRÁFICA», por Roberto Ávalos.

-11.00 am. Presentación del número 185 de la revista Islas, incluye dossier dedicado a René Batista Moreno, por Miriam Artiles Castro.

Programa Lecturas bajo la Carpa

Comité Provincial de la Uneac

-4:00 pm. Lectura de poesía conducida por la profesora e investigadora Carmen Sotolongo Valiño. Invitados: Luis Manuel Pérez Boitel, Edelmis Anoceto, Bertha Caluff, Otilio Carvajal, Sergio García Zamora, René Coyra, Geovannys Manso Sendán, Arístides Vega, Jorge Luis Mederos, Ricardo Riverón, José Luis Santos, Alberto Marrero, Edel Morales y José Manuel Espino.

-5:00 pm. Lectura de décimas conducida por el escritor Ernesto Peña. Invitados: Edelmis Anoceto, Idiel García, Caridad González, Mariana Pérez, Alberto Rodríguez Copa, Jorge Luis Mederos y Yamil Díaz Gómez.

Programa 60 Aniversario

Galería Provincial de Arte

-10.00 am. Apertura de la Sala, por la teniente coronel Ana Dayamín Montero Díaz.

-10.15. Presentación de Llegamos, triunfamos y seguimos, por Hildelisa de la Caridad Díaz Gil.

-3.00 pm. Presentación de Che, nuestra mayúscula América y Para vivir como tú vives, por la teniente coronel Ana Dayamín Montero Díaz.

-3.20 pm. Presentación de Misión peligrosa, por Hildelisa de la Caridad Díaz Gil.

-2.00 pm. Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Presentación de la edición especial de la revista Verde Olivo y Reto a la Soledad, a cargo del Héroe de la República de Cuba Coronel Orlando Cardoso Villavicencio.

Programa Firma de Libros

Parque Las Arcadas

-9:00 am-10:30 am. Aún nos pertenece el otoño, de Luis Manuel Pérez Boitel, La calle de los oficios y Con el alma de abrigo, de Yamil Díaz.

-10:30 am-11:30 am. 20 kg de tristeza y Los hijos soñolientos del abismo, de Geovannys Manso; Cascos negros de luz intensa y Silueta de los días, de Arístides Vega; El verso para más e Irrelevancia crónica, de Ricardo Riverón.

Programa de Actividades Especiales

Sala Caturla. Biblioteca Provincial Martí

-10: 00 am. Presentación de Guamo, por Arístides Vega y Bertha Guevara

-3:30 pm. Presentación de Oppiano Licario, de José Lezama Lima. Panel «Oppiano Licario, a 40 años de su edición príncipe», con la participación de Rogelio Riverón, Geovannys Manso y Arnaldo Toledo.

La barra de los bardos barbudos

Patio de la Biblioteca Provincial Martí

-5.00 pm. Invitados Jesús Candelario y Rolando Berrío.

Peña Literaria Sóngoro Cosongo

Patio de la Biblioteca Provincial Martí

-10.00 pm. Lorenzo Lunar, escritores invitados y músicos de la ciudad.

Viernes 5 de abril

Programa de Extensión

Escuela Militar Camilo Cienfuegos

-10:00 am. Presentación de la revista Verde Olivo, Orlando Cardoso. Presentación de la revista Revolución y Cultura, por José León.

Instituto del Minint

-11:00 am. Presentación del libro El cronista se firma Che, por José Antonio Fulgueiras. Presentación del número 74 de la revista Signos, por Manuel Martinez Casanova.

Librería Artex del Boulevard

-3:00 pm. Panel «La literatura infantojuvenil ante el reto de la lectura», con Mildre Hernández, Luis Cabrera Delgado y Elizabeth Reinosa. Moderador: Noel Castillo

Programa Profesional

Sala Foro Agesta. Comité Provincial de la Uneac

-10.00 am. Panel «Aniversario 60 de Casa de las Américas», con Mildre Hernández y Luis Manuel Pérez Boitel. Moderadora: Magalys Sánchez

Programa Literario

Museo de Artes Decorativas

-2:00 pm. Presentación del libro El verdugo y su conciencia, de Julio Travieso, por Idiel García. Presentación de Cuaderno de los disparates, de Julio Travieso, por Arístides Vega. Presentación del libro Hombres representativos, de Ralph Waldo Emerson, por Geovannys Manso Sendán. Presentación de los títulos de Luis M. Pérez Boitel Mecánica del ciudadano A, por el autor y El libro de los hijos de Lev y La isla invertebrada (antología de poetas cubanos), por Otilio Carvajal.

-3:00 pm. Presentación de En el aula inmensa de la vida, un libro dedicado a Eduardo Heras, por Fernando Rodríguez Sosa. Presentación del libro José Martí y la libertad, de Jorge García Angulo. Presentación de tres números de la revista El Historiador, por Vladimir Gutiérrez.

-4:00 pm. Presentación del libro Pasando sobre mis huellas, de Ricardo Riverón, por Yamil Díaz. Presentación de Industria cultural e ideología, de Jorge A. Hernández Pérez. Presentación del libro El juego de la memoria, de Edel Morales.

Programa Café Di-verso

Café literario

-1:00 pm. Invitados: Geovannys Manso y Edelmis Anoceto.

Programa Juvenil

Parque Las Arcadas

-3: 00 pm. Panel «Ruptura y caminos de la poesía joven cubana», con Oscar Cruz, J. L. Serrano y Sergio García Zamora. Moderador: Geovannys Manso.

-4:00 pm. Presentación de Retratos de escritores y otros seres extraordinarios, de Yandrey Lay Fabregat, por Arístides Vega; Gelatina y otras obras teatrales, de Rafael González, por Carmen Sotolongo Valiño.

-4:30 pm. Presentación de los libros del catálogo de Ediciones La Luz, por Zulema Leonor.

-5:00 pm. Presentación de los libros En busca de Baggio, de Dubiel Dévora, por Mario Brito Fuentes y Powershot, de Yunior Fernández Guerra, por Déborah García.

-5:30 pm. Presentación de la Trilogía Acéfala, compuesta por los libros Más allá de Nietzsche y de Mark, Geometría de Lobachevski, y Los perros de Amundsen, por J. L. Serrano.

-6:00 pm. Lectura de Yunier Mena Benavides, Reinier Pérez, José Ernesto Nováez Guerrero, Miguel Ángel Tamayo Alba, Leidy González Amador, Cecilio Herrera, Yandrey Lay Fabregat, Zulema Leonor Gutiérrez Lozano y Yunier Riquenes, Dubiel Dévora.

Programa Aula de Poesía

Instituto de Enseñanza Media Osvaldo Herrera

-10.30 am. Invitadas: Déborah García, Lisy García, Marvelys Marrero y Rebeca Murga.

Programa Infantil Tesoro de Papel

Parque Vidal

-10:00 am. Presentación de Ni Ulises, ni Odiseo, de Alberto Rodríguez Copa. Presentación de La República del zapato, de Alberto Rodríguez Copa. Presentación de Palabras de caramelo, de Gonzalo Moure, por Déborah García. Actuación del grupo de teatro Alánimo.

-2:00 pm. Presentación de ¿A quién le importa un perro pinto? de Leidy González Amador. Presentación de El zar olvidado de Leidy González Amador. Presentación de Todas las ovejas van al cielo de Leidy González Amador. Actuación de grupo de danza infantil.

Programa Sala René Batista

Local de Ensayo de la Banda de Conciertos

-9.00 am. Presentación de Camajuaní parrandero, de Alejandro Batista López.

-10.00 am. Presentación de los números 67 y 69 de la revista Umbral, por Carmen Sotolongo. Presentación del número 70 de la revista Umbral (dedicado a Alberto Anido), por Roberto Ávalos. Reconocimiento a Alberto Anido Pacheco por sus 80 años de vida. Actuación del trío instrumental de Freyda Anido, Marlén Rodríguez Anido y Marcia Pandrón.

-12.00 m. Presentación del libro de la editorial La Piedra Lunar Cancionero, de Yeni Turiño. Encuentro con poetas publicados en el proyecto La Piedra Lunar. Actuación de Yeni Turiño.

Programa Lecturas bajo la Carpa

Comité Provincial de la Uneac

-3.00 pm. Lectura de textos periodísticos, conducida por el escritor Arístides Vega Chapú con los escritores y periodistas Alexis Castañeda, Lorenzo Lunar, Yamil Díaz, José Antonio Fulgueiras, Amador Hernández, Ricardo Riverón, Luis Machado Ordetx, Alberto González Rivero y Fernando Rodríguez Sosa.

-5:00 pm. Lectura de textos narrativos conducida por el profesor e investigador Arnaldo Toledo con Otilio Carvajal, Arístides Gil, Amador Hernández, Marvelys Marrero, Rebeca Murga, Ernesto Peña, Luis Cabrera Delgado, Yandrey Lay, Claudio G. del Castillo, Félix Sánchez y Mario Brito.

Programa 60 Aniversario

Galería Provincial de Arte

-10:30 am. Presentación de Un hombre afortunado, por Sergio Amado Mesa Méndez, Director del Centro Provincial del Libro y la Literatura. Reconocimiento a los santaclareños integrantes del curso de Responsables de Milicias que acompañaron al desaparecido General de División José Ramón Fernández en los combates de Playa Girón.

-3.00 pm. Presentación de Un joven llamado Fidel y Una cáscara de nuez bailando en el Golfo de México, de Olivia Isabel Diago Izquierdo.

-3.15 pm. Jefatura del Minint. Presentación del libro Un hombre afortunado, cargo de Sergio Amado Mesa Méndez, Director del Centro Provincial del Libro y la Literatura.

-8.30 pm. Gerencia de tiendas TRD Caribe. Presentación de Un hombre afortunado, Ana Dayamín Montero Díaz.

Programa Firma de Libros

Parque Las Arcadas

-9:00 am-10:30 am. Dylan descubre el mar, de Lisy García, Ciudades en pugna, de Luis Machado Ordetx, Conflicto de identidad, de Carlos Coll y Crimen sin castigo, de Rebeca Murga.

-10:30 am-11:30 am. Cuentos, de Lorenzo Lunar, Cielo raso, de René Coyra, Las muertes de María y Anestesia, de Edelmis Anoceto, Cuentos de comarca, de Alfredo Delgado, y La vez que Borges conoció a Ilyá Prigogine, Yandrey Lay.

Programa de Actividades Especiales

Sala Caturla. Biblioteca Provincial Martí

-10.00 am. Reconocimiento al premio de investigación cultural Juan Marinello El lombanfula en Cuba, de Gema Valdés, Erick González y Juan Carlos Hernández. Palabras de Ramón Manso.

-3.00 pm. Reconocimiento a Pablo René Estévez, Premio Nacional de Pedagogía 2018. Palabras de Doris Madruga.

Programa Leer para Andar

Sala Olinta Ariosa. Biblioteca Provincial Martí

-9:30 a.m. Presentación del Taller / Entrega del Premio Puerta de Espejo al escritor Luis Cabrera Delgado.

-10:30 a.m. Presentación de Experiencias.

El fomento de hábitos de lectura en alumnos con necesidades educativas especiales de tipo visual y con trastornos del lenguaje. Autora: MSc. Aleida Milagros Fariñas Vázquez.

La biblioteca escolar y su vínculo con las instituciones de la localidad. Autora: Odalys Loaces Pentón.

Efectividad de acciones de promoción de la lectura a partir del uso de videos didácticos. Autora: Bárbara Rodríguez Leiva.

Promoción de la lectura: Semana de la Cultura Santaclareña. Autora: Cristina Alomá.

Leer o no leer ¿ese es el problema? Autoras: María L. Rodríguez de Cancio y Sonia Valdés.

Propuesta de actividades de promoción de la lectura. Autoras: Nancy Sarduy y Silvia García.

Nuevas prácticas en la lectura. Autora: Yamila Granela.

Hábitos de lectura y Biblioteca escolar. Autora: Julieta B. Orizondo.

La barra de los bardos barbudos

Patio de la Biblioteca Provincial Martí

-5.00 pm. Invitados Jesús Candelario y Rolando Berrío.

Peña Literaria Sóngoro Cosongo

Patio de la Biblioteca Provincial Martí

-10.00 pm. Lorenzo Lunar, escritores invitados y músicos de la ciudad.





Sábado 6 de abril

Programa de Extensión

Unidad Militar 1656 (Quemado Hilario)

-10:00 am. Presentación del libro De rosa a negro, por Rebeca Murga. Presentación del número 75 la revista Signos, por Carmen Sotolongo.

Prisión de Mujeres (Guamajal)

-2:00 pm. Presentación del libro Té sin limón, por Otilio Carvajal. Presentación de la revista Revolución y Cultura, por José León. Actuación del dúo Alma Libre.

Programa Profesional

Sala Foro Agesta. Comité Provincial de la Uneac

-9.30 am. Conferencia «La escritura historiográfica sobre la historia de la Revolución Cubana», a cargo de Mildre de la Torre.

-11.00 am. Panel «Signos: la obra viva de Samuel Feijóo», con Mónica Navarro, Arnaldo Toledo, Manuel Martínez Casanova y Adamelia Feijóo. Moderador: Edelmis Anoceto.

Programa Literario

Museo de Artes Decorativas

-2:00 pm. Presentación de Pasajero diciembre, de Maylén Domínguez. Presentación de los poemarios de Sergio García Zamora El frío de vivir, por Arístides Vega y Resurrección del cisne, por Yandrey Lay. Presentación del libro La canción del crucificado, de Sergio García Zamora, por Lidia Meriño. Presentación del libro Los leves sobresaltos, de Geovannys Manso, por Jorge A. Hernández.

-3:00 pm. Presentación del libro La vida es un tango, de Lorenzo Lunar, por Mario Brito. Presentación del libro Camajuaní parrandero, por Alejandro Batista. Presentación del libro Fuego griego, de Idiel García, por Otilio Carvajal. Presentación del libro Confesiones del duende errante, de Luis A. Pérez Castro, por Otilio Carvajal.

-4:00 pm. Presentación del libro Oro en la loma, antología del cuento villaclareño, de Mario Brito, por Lorenzo Lunar. Presentación del libro Retrato de los tigres, de Sindo Pacheco, por Lorenzo Lunar y María Virginia y yo de Sindo Pacheco. Presentación del libro Sangre fría / sangre tibia, de Lidia Meriño, por Sergio García Zamora.

Programa Café Di-verso

Café Literario

-1.00 pm. Invitados: Sigfredo Ariel, Sergio García Zamora y poetas de su taller literario (Ernesto Delgado, Reinier Pérez, Carlos Manuel Gómez y Yunier Mena).

Programa Juvenil

Parque Las Arcadas

-3:00 pm. Panel «Caminos, problemas y retos de las editoriales cubanas hoy», con Julio Mitjans, J. L. Serrano y Edelmis Anoceto. Moderador: Yamil Díaz Gómez.

-4:30 pm. Presentación de los libros El juramento de Atocha, de Azzedine Mihoubi y Círculos de cal, de Yonnier Torres por Edelmis Anoceto.

-5:00 pm. Entrega del premio Sed de Belleza de periodismo. Presentación del libro ganador del premio Sed de Belleza de ensayo, Indagación de la sombra, de Yandrey Lay Fabregat, presentador Edelmis Anoceto.

Programa Aula de Poesía

Instituto de Enseñanza Media Osvaldo Herrera

10.30 am. Invitadas: Blanca Blanche, Ileana Aleida Pérez Raymundo, Carmen Sotolongo Valiño, Caridad González.

Programa Infantil Tesoro de Papel

Parque Vidal

-10:00 am. Presentación de La niña y el dragón, de Iliana Prieto, por Geovannys Manso. Presentación de El cuervo amarillo, de Maykel Casabuena. Presentación de Cuentos, antojos y deseos de Tía Másicas, de Jorge Ángel Hernández. Actuación del grupo de teatro Alánimo.

-2:00 am. Presentación de Había una Bes, de Marvelys Marrero y Las seis en punto, de Elizabeth Reinosa. Presentación de El libro de Samuel, de Arístides Vega Chapú. Actuación de Javier y Raquel

Programa Sala René Batista

Local de Ensayo de la Banda de Conciertos

-9.00 am. Panel «Signos, 50 años en la expresión de los pueblos», con Adamelia Feijóo, Ramón Rodríguez y Arnaldo Toledo. Moderador: Edelmis Anoceto.

-10:00 am. Encuentro de revistas «Las revistas culturales ante los nuevos escenarios de hoy y de mañana». Temáticas a tratar: Las revistas culturales ante el desafío de los escenarios actuales y próximos. Perfiles, soportes, lectores, financiamiento, pertinencia y futuro. Revistas invitadas: La Gaceta de Cuba (Norberto Codina), La Siempreviva (Reynaldo González), Revolución y Cultura (José León), Umbral (Déborah García), y Signos (Arnaldo Toledo). Moderador: Edelmis Anoceto.

-11.00 am. Presentación de las revistas Revolución y Cultura, por José León, La Siempreviva, por Reynaldo González y La Gaceta de Cuba, por Norberto Codina.

-12.00 m. Presentación de la historieta La Noche de San Valentía, de la editorial La Piedra Lunar, basada en un relato de Lorenzo Lunar y con dibujos de Yoberl Hernández. Actuación del trovador Alain Garrido.

Programa Lecturas bajo la Carpa

Comité Provincial de la Uneac

-3:00 pm-5:00 pm. Proyecto Gobierno de Mujeres. Panel de opinión «Escritura y género en Cuba. La voz de las mujeres», con Carmen Sotolongo, Lidia Meriño, Iliana Pérez Raimundo y Bertha Caluff. Moderadora: Maylén Domínguez. Lectura de las escritoras Bárbara Yera, Blanca Blanche, Mildre Hernández, Mariana Pérez y Déborah García.

-6:00 pm. Tierra de jóvenes. Lectura de jóvenes poetas conducida por el poeta Sergio García Zamora. Invitados: Ernesto Delgado, Reinier Pérez, Yunier Mena, Carlos Gómez, José Ernesto Nováez, Alejandro Montelongo y Oscar Cruz.

Programa 60 Aniversario

Galería Provincial de Arte

-10:30 am. Presentación de Decimas Generales, del Héroe de la República de Cuba, General CE Ramón Espinoza Martín, por Manuel Martínez Casanova. Actuación del repentista, Eduardo Cruz León.

-3.00 pm. Presentación de Mi ABC Patriótico, por la profesora Hidia Rosa Montero Díaz y alumnos de la Escuela Fernando Cuesta Piloto. Actuación del solista Rachid López Cárdenas.

-3. 50 pm. Clausura de la Sala.

Programa Firma de Libros

Parque Las Arcadas

-9:00 am-10:30 am. Los vándalos, de Reynaldo Cañizares, El tonto de la chaqueta negra, de Jorge Luis Mederos, Felices los normales, de Amador Hernández, Morirse debería ser cosa de animales y Venganza, de Otilio Carvajal, y Hablar en cubano, de Jorge Ángel Hernández Pérez.

-10:30 am-11:30 am. Objeto social, Sigfredo Ariel, Libertad y enajenación, de Jorge García Angulo, y No más real que un recuerdo, de Ernesto Peña.

Programa de Actividades Especiales

Sala Caturla. Biblioteca Provincial Martí

4.00 pm. «Un cuento para el Chino». Lectura de egresados del Centro Onelio: Geovannys Manso, Mildre Hernández, Maylén Domínguez, Déborah García, Marbelys Marrero y Lázara Escobar. Palabras de Geovannys Manso.

Programa Leer para Andar

Sala Olinta Ariosa. Biblioteca Provincial Martí

-9:00 a.m. Taller: Nuevos escenarios para la promoción de la lectura. Moderador: Dr. C. Ramón A. Manso Rodríguez

-10:00 a.m. Presentación de Experiencias

-Sala Caturla de la Biblioteca Martí: Bibliografía. Autores: Ivet Martínez, Juana Nuñez, Geisy Moya y Cristina Alomá.

-Samuel Feijóo y la revista Signos. Autores: Yaday Egües, Suleidys Pérez, Yalily Avilés y Cristina Alomá.

-Repertorio biográfico de personalidades de la literatura en Encrucijada. Autores: Julio C. Jiménez, Yamilka Díaz, María L. Jauregui y Cristina Alomá.

-Revista Cubatabaco 72-76. Autora: Cristina Alomá.

-Entre folclor y tradiciones: Parrandas Remedianas. Autores: María T. Valdés, Odalis García y Jesús Martínez.

-El callejón de los cuentos. Autor: Ihoslandin Meneses Bonet.

-La lectura desde la biblioteca escolar. Autora: Senedis Jiménez.

-Efectividad de acciones de promoción de la lectura Autoras: Isel P. Suárez y -Vivian Paz.

-Lectura y Bibliotecas escolar. Experiencias. Autora: Maida Salas.

-12:00. Clausura del Encuentro





Centro Cultural Mejunje

-5.00 pm. Presentación de Deriva, de Sigfredo Ariel.

La barra de los bardos barbudos

Patio de la Biblioteca Provincial Martí

-5.00 pm. Invitados Jesús Candelario y Rolando Berrío.

Peña Literaria Sóngoro Cosongo

Patio de la Biblioteca Provincial Martí

-10.00 pm. Lorenzo Lunar, escritores invitados y músicos de la ciudad.

Domingo 7 de abril

Programa de Extensión

Consejo Popular Condado Sur

-10:00 am. Presentación del libro Las seis en punto, por Elizabeth Reinosa. Actuación del payaso Caramelo.

Programa Literario

Museo de Artes Decorativas

-2:00 pm. Presentación de varios libros del catálogo de Ediciones La Luz, por Zulema Leonor Gutiérrez Presentación de Dios no tiene teléfono, de Jesús de la Caridad Candelario Alvarado, por Lorenzo Lunar.

-3:00 pm. Presentación de El corazón desnudo, de Félix Sánchez, por Geovannys Manso. Presentación de los títulos premiados en el concurso Fundación de la Ciudad de Santa Clara 2018: Morirse debía ser cosa de animales, de Otilio Carvajal, Calle G, de Maikel Rodríguez, Bon voyage, de Dalila León Meneses, por Carmen Sotolongo.

Programa Juvenil

Parque Las Arcadas

-4:00 pm. Presentación de País sobre las aguas, de Laura Domingo, Las herrumbres dormidas, de Dianet Espinoza Barbán y Geometría interior, de Yainier Salazar Benítez, por Idiel García.

-4:30 pm. Presentación de las revistas La Letra del Escriba y Amnios, por Julio Mitjans.

-5:00 pm. Lectura de Ernesto Delgado, Alejandro Hernández, Yainier Salazar Benítez, Dianet Espinosa, Sergio García Zamora, Yunior Fernández Guerra, Elizabeth Reinosa Aliaga, Julio Mitjans.

-6:00 pm. Presentación de los libros Decimerón, por Yamil Díaz Gómez.

Programa Infantil Tesoro de Papel

Parque Vidal

-11:00 am. Clausura de Tesoro de Papel. Concierto de Rosa Campos y su compañía.

Programa Sala René Batista

Local de Ensayo de la Banda de Conciertos

-9.00 am. Presentación del número 76 de la revista Signos «Música de Cuba», por Yamil Díaz.

-11.00 am. «El Club del Poste responde… Encuentro con la décima humorística cubana». Con Ricardo Riverón, Yamil Díaz y Jorge Luis Mederos.

-12.00 am. Presentación de Decimerón, de Yamil Díaz, por Edelmis Anoceto. Guateque campesino y encuentro entre decimistas.

Programa Lecturas bajo la Carpa

Comité Provincial de la Uneac

-2:00 pm. Lectura de escritores de Literatura infantojuvenil conducido por el escritor Geovannys Manso. Invitados: Pablo René Estévez, Alfredo Delgado, Idiel García, Maylén Domínguez, Rebeca Murga, Jorge Ángel Hernández, Lisy García, Leidy González Amador, Noel Castillo y Lorenzo Lunar.

-4.00 pm. «El patio de mi casa», conducido por la escritora Lidia Meriño. Invitados: Mildre Hernández, Luis Cabrera Delgado, Maikel Casabuena, Caridad González, Alberto Rodríguez Copa y Yunier Riquenes. Actuación de estudiantes de música de la Escuela de Arte.

Programa Firma de Libros

Parque Las Arcadas

-9:00 am-10:30 am. Panchito, un paradigma radial, de Pablo Antonio Espinosa, Papeles de aprendiz, de Danilo Vega, y Dicen los escritores de la generación cero, de Yunier Riquenes.

-10:30 am-11:30 am. Las raíces del tamarindo, de Sindo Pacheco, Locas por el viento, de Blanca Blanche, Los círculos en la arena, de Maikel Casabuena, e Insólito ser, de Luis Cabrera.

Programa Profesional

Sala Foro Agesta. Uneac

-10.00 am. Panel «El cuento y su trayectoria, desde la obra de Eduardo Heras León», con Arnaldo Toledo, Irán Cabrera, Alberto Rodríguez Copa, Fernando Rodríguez Sosa. Moderador: Yamil Díaz.

Programa de Actividades Especiales

Sala Caturla. Biblioteca Provincial Martí

-3.00 pm. Reconocimiento a Premios del Lector, Capiro, 2018

Mella: una vida en torbellino Apuntes para una biografía, de Rolando Rodríguez

El arte de la Guerra, Edición y prólogo del Yandrey Lay

Aquello estaba deseando ocurrir, de Leonardo Padura.

Palabras de Xavier Carbonell.

-4.00 pm. Presentación de Antonio Guiteras, el héroe, de Rolando Rodríguez, por Manuel Martínez Casanova.

PROGRAMA ARTÍSTICO

Plataforma parque Vidal

-Días 4, 5, 6 y 7 de abril, 9.00 am y 4.30 pm. Presentación del grupo teatro de cámara de Caibarién, Plataforma Parque Vidal.

-Día 4 de abril, 5.00 pm-7:00 pm, «Tarde De Variedad», con alumnos de música y danza de la enseñanza artística, en saludo al 4 de abril.

-Día 5 de abril, 5.00 pm-7:00 pm, «El guateque en tiempo de feria», con el Quinteto Criollo y la compañía danzaría Meneses Dance.

-Día 6, 5.00 pm-7:00 pm, «Tardes de Mariachis», con Mariachis del Centro, Ases de oro y la compañía danzaría Nuestra América.

-Día 7, 3:00 pm, Peña de los Fakires.

Teatro La Caridad

-Día 2, 9:00 pm. Premier de la Feria Internacional del libro con la presentación de

la Neurona Intranquila.

-Día 3, 9:00 pm, Inauguración de la Feria Internacional del Libro con concierto de la sinfónica Provincial.

-Día 4, 9:00 pm, Presentación de la Compañía Habana Compas Dance.

-Día 5, 9:00 pm, Presentación del Grupo Interactivo.

-Día 6, 9:00 pm, Presentación de la cantante Ivette Cepeda y su grupo.