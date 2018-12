Celebran aniversario 50 del suplemento humorístico Melaíto

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz- Canel Bermúdez, también felicitó a los «melaítos» a través de su cuenta en Twitter.

Mis felicitaciones a Pedro Méndez y al colectivo de #Melaito50 en su aniversario. Lo hago con un profundo sentimiento de admiración y cariño por hacer siempre un humor genuino y auténtico, culto y popular, en fin, revolucionario. #SomosCuba pic.twitter.com/a1W4qSqh6J — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 20 de diciembre de 2018

La sede de la Editora Vanguardia los recibió en un remozado local de trabajo, donde compartieron experiencias y les desearon muchos años más de creaciones a los artistas del centro del país.



«Desde adolescente fui seguidor de Melaíto y tuve la gran suerte de conocer a sus integrantes hace varios años. Me parece muy interesante la manera en que abordan el humor costumbrista, lo cual es parte de su sello distintivo. Siempre los he visto como un ejemplo a seguir. En esta media rueda les deseo mucha suerte y salud, que estos 50 se multipliquen muchas veces». (Lázaro Miranda (Laz), caricaturista de Dedeté).



Por su parte Jorge Legañoa, vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), afirmó que «desafortunadamente en los medios nacionales se ha perdido el espacio de la gráfica caricaturista; hoy lo que se debate es dónde publicar y ustedes cuenta con ese espacio, ojalá todos los medios tuvieran un Melaíto».



En la mañana se dio a conocer que la edición digital de Vanguardia contará con un subsitio para que los internautas disfruten del talento e ingenio de estos humoristas gráficos. «La idea es que este sitio permanezca a tono con la realidad, que no se convierta solo en un repositorio de imágenes, sino que refleje la agenda pública y la mediática, expresó Marelys Concepción, directora de la Editora.



Estuvieron presentes Yudí Rodríguez Hernández, miembro del Comité Central del Partido, e integrante de su Buró en Villa Clara; Jorge Legañoa, vicepresidente de la UPEC nacional; Zoila Nibeisy Delgado Sánchez, máxima dirigente de la UJC en Villa Clara; Mercedes Azcano, directora de Palante, y Bolivia Tamara Cruz , presidenta de la UPEC en la provincia; así como una representación de los artistas del humor gráfico de diferentes medios del país. /Con información de Vanguardia.