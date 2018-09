Ramón Silverio: vivir es hoy (+Fotos)

Silverio, ese caballero andante, fundador y Director del Centro Cultural El Mejunje celebra este 22 de septiembre sus 70 años con los mismos bríos de aquel connotado actor que hace 35 años decidió romper esquemas, tabúes, para crear una institución encantadora, diferente y diversa.

“Asumo mis 70 años como asumí los 20, los 30, hay que asumir la edad que llega, pero nunca me he sentido viejo, no puedo separar mis épocas porque física y mentalmente me siento igual, la vida es un reto y he tratado de retarme siempre para saber hasta dónde llegan mis capacidades, por eso este año decidí subir al Pico Turquino y allá me voy con amigos para subir a la elevación más alta de nuestro país”, confiesa.

El Premio Nacional de Cultura Comunitaria, multilaureado ha sido el gran batallador en defensa de la cultura nacional y es ícono de otras luchas por la inclusión, el respeto a los seres humanos, el entendimiento entre las diferencias, la no discriminación y el amor.

Sin embargo, dice que a sus 70 años aún le queda mucho por hacer, porque como asegura “yo no digo ya vengo de vuelta de todo, siempre pienso que estoy empezando todo, lo vivido queda atrás, vivo sin nostalgias, siempre pienso que El Mejunje es mejor ahora y que será mejor mañana, y es que si me hubiera quedado varado en esa época, ese lugar sería el lugar más aburrido del mundo”.

Y como Silverio prefiere hablar de El Mejunje, su obra mayor, recuerda que en el 2019 la institución de todas y todos llega a sus 35 años, siempre en el corazón del pueblo y de los que llegan al centro de la ciudad de Santa Clara para visitar ese palacio de la integración.

A propósito asegura : “Por aquí han pasado muchas generaciones, lo más bonito es tener una institución como un organismo vivo que evoluciona, y se adapta a los tiempos, con una alta convocatoria para los jóvenes, pero ha conservado su esencia, esa lucha perenne por la inclusión y la defensa de la vida cultural. Me satisface cuando leo cosas que dije en los 90s y me doy cuenta de que mis ideas no han cambiado, se mantienen intactas, mi discurso es consecuente, pero ya tenemos una institución que ha concretado esos sueños, con una visión de cultura y de país”, declara convencido de las huellas de una obra que él comenzó siempre acompañado por quienes creyeron en sus sueños adelantados.

“Aquí las cosas han transcurrido como la vida misma, de manera espontánea, así es la vida y así la llevo, porque estoy convencido de que vivir es hoy”, afirma.

Silverio ha estado aquí y allá, ha acogido jóvenes, nuevos proyectos, asume el diálogo, El Mejunje es como el símbolo de la Patria que hoy necesitamos los cubanos, con todos y para el bien de todos, por eso también llega a las comunidades y lugares más recónditos. Sobre esta pasión itinerante por al arte asegura que “Nos quieren cuando llegamos a cualquier parte, aunque sean distantes, somos un grupo esperado en todos los puntos de la geografía villaclareña, y la clave está en ese darse a la gente que es muy importante”.

Silverio tiene muchos sueños en sus 70 años, porque como el gran ser humano que es, nunca está solo, de ahí que desea encarecidamente “que todo siga bien, que haya salud, mantener mis amistades, mi familia, vivo como quiero vivir y para eso hay que tener valentía y un proyecto de vida y ser consecuente con él, creo que con mi trabajo he ayudado a crear un lugar con ese espíritu que se siente cuando se llega aquí, y eso quisiera mantenerlo siempre”.

Y como una provocación, le preguntamos por sus agradecimientos a estos años de existencia, y sin vacilar responde: “Lo que más le agradezco a la vida es vivir, permitirme llegar con salud, tener personas muy queridas a mi lado; pero siempre creo que voy a ser eterno, nunca digo ¿para qué voy a hacerlo si me voy a ir mañana?, es como el que siembra un árbol, que sabe que los frutos no serán para él, sino para alguien que llegará después; yo no pienso en la muerte que algún día tendrá que llegar, porque vivir es hoy”.

A Ramón Silverio, ese Quijote que ha desafiado los molinos de viento, el que ha triunfado con su Mejunje de la inclusión y el amor, el agradecimiento de su pueblo, en estos 70 años cuando ahora mismo asciende el Pico Turquino en la Sierra Maestra para tocar más de cerca el cielo de su Patria.