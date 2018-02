La Rosa de Cuba celebró sus 95 años

En entrevista a la gran vedette cubana que publica CubaSí manifiesta que arriba a los 95 años con una vida de intenso quehacer, ¡Y trabajando siempre!.

De eso me puedo sentir orgullosa. Yo he vivido intensamente, por eso soy una mujer feliz, dijo.

Sobre su relación con el escenario aseguró que este ha sido su vida. “Ahí fue donde yo logré el máximo de mi felicidad. Tuve la suerte de cultivar diversos géneros. Y disfruté hacerlos, yo lo disfrutaba todo”.

Me encantaba mi trabajo, subir al escenario era mi mejor momento. Y siempre tuve la suerte de hacerlo frente a mucho público, siempre a teatro lleno, señaló.

Para Rosita el premio más grande que haya podido tener como artista es “ la manera en que me ha recibido el público, cómo me ha querido siempre”

Añade que nunca se creyó la mejor. Yo nunca me creí la mejor. Nunca me dije “esto o aquello me sale mejor que a nadie”. Yo siempre me he encontrado defectos. Hacía la obra, me salía, pero siempre me decía: “fallé en esto, en esto y en aquello”. "Claro, era algo muy íntimo, me callaba la boca y no se lo comentaba a nadie; pero me servía mucho analizarme".

Estoy feliz porque he tenido una vida muy bonita, expresó a CubaSí.

A mí todo me resultó cómodo, porque me gustó hacerlo todo. Cuando te gusta lo que haces, tienes muchas posibilidades de que te salga bien, agregó.

Claro, tuve excelentes maestros, para todos los géneros y todas las manifestaciones. Recuerdo por ejemplo a Enriqueta Sierra, una actriz muy reconocida en aquellos años, formó a varias de las actrices del momento. Tuve el privilegio de tenerla como maestra.

Tuve también muy buenos maestros de canto. Yo al principio solo cantaba cosas bien ligeras, hasta que me dijeron: “Tú tienes voz de soprano”, me pusieron a vocalizar y resultó que llegaba hasta un do sobreagudo, comentó.

“¡Con esa voz puedes cantar hasta ópera, si quisieras!” No, yo no aspiraba a tanto, refirió.

"Ahora, el género de la zarzuela y la opereta sí me encantaba. Y lo que más me gustaba era la posibilidad de cantar y también actuar. ¡Y son tan distintos los papeles que puedes asumir! Ese fue uno de los géneros que más disfruté siempre».

Dijo haber recibido los premios con mucha humildad, "nunca hay que creerse la gran artista, siempre lo podemos hacer mejor. Eso también me lo enseñaron desde el principio", aseguró Rosita.

«Pero sí, me han dado muchos premios: diplomas, trofeos, medallas… Creo que son la prueba de que he tenido una vida. Pero te repito y lo voy a repetir siempre: el premio más grande es el afecto y el cariño que me ha demostrado mi pueblo. Eso lo saben los artistas: nada como el aplauso. Eso no tiene comparación».

Recordó que incluso, a veces ha trabajado sintiéndose muy mal, con un catarro terrible, con destemplanzas… "Sí, claro, ha sido difícil, pero era más fuerte el compromiso: yo siempre he valorado mucho mi compromiso con el público".

"Tiene que gustarte lo que haces. Gustarte mucho. Tienes que disfrutarlo más allá del esfuerzo y de las dificultades que implique tu arte. Y después, y no menos importante: hay que estudiar, estudiar mucho. Tienes que tratar de ponerte en contacto con lo mejor de tu arte, con las mejores obras y artistas. ¡Hace falta talento, pero hace falta también deseos!", confesó a la publicación.