Entregan los premios del Festival «Gustavo Rodríguez in Memoriam»

Luego de dos jornadas de buena música e interpretaciones, concluyó el duodécimo Festival de composición e interpretación «Gustavo Rodríguez in Memoriam», en el Teatro La Caridad de Santa Clara. Este domingo 21 de enero se entregaron los premios a los mejores intérpretes y autores.

En el apartado de Interpretación, el primer puesto fue para la experimentada cantante habanera Martha Anglada, quien defendió la obra Vivir un mundo nuevo, de la autoría de su esposo Francisco Regino González Zequeira. El segundo y el tercer premio recayeron, respectivamente, en las santaclareñas Patricia Casañas Villar, con el tema Sin corazón no hay canción, y Wendy Bárbara Domínguez Alemán, con Cantaré, ambos del compositor Francisco Javier Suárez Gutiérrez, de La Habana.



Precisamente, este mismo autor se alzó con el lugar cimero en la categoría de Composición, con Cantaré, seguido de Marcia Tandrón Echevarría, quien defendió su propia obra Alas. El tercer premio fue para la compositora Dálida M. Hernández Porro, de Santa Clara, con el tema No sé, interpretado por la joven y talentosa Roxana Sánchez Fernández.



El premio de la Popularidad lo recibió la cantante Patricia Casañas, quien agradeció visiblemente emocionada al público, al compositor, y a los músicos de la Orquesta Sinfónica de Villa Clara bajo la dirección de Irina Toledo.



El jurado estuvo presidido por el músico, compositor y cantante Jesús Bello Díaz, la directora de coros Nelly Cañizares, la reconocida cantante Zaidita Castiñeiras, el cantautor y trovador Leonardo García, y el investigador y escritor Alexis Castañeda Pérez de Alejo.



Martha Anglada, quien se presenta por tercera vez en el «Gustavo Rodríguez», manifestó que el premio ha sido el mejor regalo que ha podido recibir por sus 50 años de vida artística y elogió que se mantengan este tipo de concursos en el país.



El compositor Francisco Javier Suárez dijo sentirse muy contento con el premio y con que el tema ganador haya sido defendido por Patricia Casañas, a quien admira por su gran voz y calidad humana.



Por su parte, Patricia manifestó que el mejor reconocimiento era el del público, pues es la razón de ser para todos los artistas.



Desde este momento quedó abierta la convocatoria para compositores e intérpretes con vista a la edición décimo tercera del Festival «Gustavo Rodríguez in Memoriam», que se realizará en el 2020.