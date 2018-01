Canciones de niños en el Festival de Trovadores Longina

Acompañada de la novel local Yaily Orozco, igualmente dedicada a la música para los más pequeños, Loyola interpretó temas de su repertorio como El piojo, El festín de los bichos y Paco, en complicidad con el público asistente, en su mayoría infantes.



En declaraciones a la ACN, Loyola expresó que algunas de sus composiciones están hechas para jugar y otras para escuchar; así están las más íntimas, relacionadas con la familia, hasta las que hablan del cuidado a la naturaleza.



Sobre la oportunidad de asistir por segunda ocasión al Longina, comentó que resulta verdaderamente un acto de magia, toda vez que vivió siete años en Chile y estuvo alejada del mundo trovadoresco.



Regresar así, y a este evento de tanta trayectoria y que convoca a muchos amigos es algo maravilloso, agregó la artista.



Recordó que cuando conoció a la cantautora cubana Teresita Fernández (1930-2013), figura a la que se dedica el encuentro este año, la trovadora manifestó su alegría al comprobar que ya tenía relevo.



Así es como me siento ahora, dijo Loyola, he llegado aquí y he visto a Yaily Orozco, que de alguna manera empuja el mismo carro que yo, y me reconforta sentir que me reproduzco.



En muchas ocasiones los cantautores para niños somos vistos como aves raras, prosiguió, pues cada día interesa menos, incluso a los padres, llevar a los hijos a espectáculos que tienen el fin de educar y de proporcionar a los pequeños un modo de vivir sus fantasías.



Desde ediciones anteriores el Festival Longina reserva un espacio para los más pequeños, que se mantendrá en este 2018 hasta la jornada final con una cruzada trovadoresca por las Casas de Niños sin Amparo Filial.