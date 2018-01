Homenaje a José Martí, en el aniversario 165 de su natalicio

Entre las actividades que desarrollará el Mincul se encuentra el estreno, por parte del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic), del animado cubano Los dos príncipes, de los realizadores Adanoe Lima y Yemelí Cruz, en el cine Yara, el domingo 28 de enero. Este audiovisual nacional fue Premio Coral en el 39 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.



Por su parte, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural realizará el día 26, en el Museo de Ciego de Ávila, una Velada Martiana. El 28, a las diez de la mañana, en los museos provinciales de todo el país, efectuarán la premiación del concurso Nuestro Martí.



La Biblioteca Nacional de Cuba José Martí (Bncjm) conmemorará la fecha, con un espacio cultural el XX aniversario del Concurso Nacional Leer a Martí y presentará la convocatoria a la vigésima edición de este concurso, el 27 de enero a las 11:00 a.m., en la sala-teatro, de la prestigiosa institución.



Además, desde este 16 de enero en la Galería lobby-pasillo central de la Bncjm, se podrá apreciar la muestra bibliográfica 165 Aniversario del Natalicio de José Martí, que incluye documentos, publicaciones, fotos y carteles pertenecientes a los fondos patrimoniales de la Biblioteca. La inauguración será a las 11:00 a.m.



La capitalina Casa del ALBA anuncia para el martes 23 a las 5:00 p.m., la inauguración de una exposición sobre Martí y la bandera cubana, del artista Arián García, y el sábado 27 a las 11:00 a.m., la presentación de varias cantorías infantiles. A las 6:00 p.m., Polito Ibáñez ofrecerá un concierto en homenaje al Hé­roe de Dos Ríos.



El Consejo Nacional de Casas de Cultura, como parte de la primera etapa del concurso nacional De donde crece la palma, ha organizado, del 20 al 28 de enero, exposiciones de pintura en centros educacionales de todo el país.