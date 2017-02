Preside Miguel Díaz-Canel Conferencia Anual de Tecnología de la Información

En el primer día de sesión del evento se prestó especial importancia a la seguridad informática, un fenómeno que no sólo debe tener en alerta a las instancias gubernamentales de un país sino a la conciencia humana de sus habitantes en controlar la información que puede ser publicable o no. Sobre el tema trató la Conferencia Magistral del Máster en Ciencia Carlos del Porto, Profesor Auxiliar de la Facultad de Ingeniería Informática de la CUJAE.



“Yo pienso que todo ciudadano contemporáneo de cualquier lugar del mundo hoy en día tiene que prestar atención a esto, que va desde lo primario, por ejemplo, los datos personales, cuando te conectas a Facebook o Twitter, por donde pasas vas dejan datos personales, cuando das un LIKE a una foto ya va creando un perfil de personalidad. Damos muchas informaciones nuestras, ponemos muchos datos nuestros, qué hacemos, por donde vamos, cómo estamos.”



“El dispositivo móvil es de seguimiento por excelencia porque tiene un sistema de GPS, tú hablas, haces llamadas telefónicas, mandas SMS, todo tiene una huella digital. Y esa huella digital si es tomada por quien no debe puede tener acceso a todas tus informaciones e incluso predecir tus pasos futuros. Un segundo elemento que tenemos que tener claro de esto es la información de una institución. Hoy la información se trabaja de forma digital y esos datos muy fácilmente puede ser extraída y darle un uso diferente al que debe estar.”







El profesor universitario Carlos del Porto argumentó la complejidad legal que implica un descuido en la seguridad informática. “A través de un hacker yo puedo tomar el control de ese dispositivo sin que el dueño o el usuario se percate y hacer na acción contra una tercera persona. Y esto tiene un inconveniente grave desde el punto de vista legal, suponiendo que se pueda atrapar al hacker, a este individuo ¿cómo lo enjuicio: por la Ley del país donde se encuentre el hacker; por la Ley del país donde él secuestró la computadora; o por la Ley del país donde él atacó?”



El también trabajador de la Empresa CINESOFT alertó sobre dos elementos de valor para tratar esta temática, la Comunicación y la Educación. “Pienso en mi criterio muy personal que nos falta sobre todo en el campo de la Comunicación. Porque si bien en el marco legal e institucional se puede afianzar, yo pienso que lo más inteligente sería que cada uno se convierta en su propio defensor, controlando lo publicable desde un dispositivo móvil, una tableta, una computadora. Yo considero que hay dos sectores que son claves que son la Comunicación y la Educación. Se debe establecer una alianza bien fuerte entre los medios de prensa, ya sea digital, papel, televisión, radio y la Educación.





Exposición en evento ACIMUTT-LACETEL. Foto: Isel Quintana Freyre



Las tecnologías de la información y las comunicaciones; Soluciones informáticas para sistemas de telecomunicaciones; Televisión Digital; Redes inalámbricas y Radio Cognitivo, son de las principales temáticas que centran el debate en los dos días de sesión del evento.



Sesión vespertina





Capitana Idania Prieto en el debate sobre red ELTE en La Habana. Foto: Isel Quintana Freyre



La optimización de la cobertura de una red ELTE en La Habana, fue la investigación que centró el debate en la sesión vespertina del evento.



La Capitana Ydania Prieto Carrera, investigadora del tema nos comentó que el estudio consiste en el empleo y la prestación de servicio que brinda esta nueva tecnología que está basada en 4G a los nuevos escenarios de empleo adscriptos a la capital.



Según explicó la Capitana Ydania Prieto esta optimización sería de gran utilidad ante casos de emergencia. “Un accidente dado en cualquier punto de la capital, donde generalmente auxilian la Policía, poniéndose de acuerdo con los paramédicos, y entre ellos mediante un radio con la información digital pueden obtener indicaciones de un centro de salud para socorrer correctamente a las víctimas hasta que los mismo puedan llegar atenderse en el Instituto de Salud cercano.”



El Radio Cognitivo, una tecnología disruptiva, formó parte de la agenda de intercambio de investigaciones y experiencias generadas en la Segunda Conferencia Anual de Tecnologías de la Información, Multimedia y de Telecomunicaciones, ACIMUTT 2017.





Msc. Rafael Galindo Mir, investigador titular de LACETEL. Foto: Isel Quintana Freyre



El investigador titular de LACETEL, Máster en Ciencias Rafael Galindo Mier, nos comentó sobre el interés de instituciones cubanas en la aplicación de esta tecnología. “Una tecnología disruptiva es aquella tecnología que desplaza la ya existente y remueve la industria por completo. Durante muchos años ha habido este tipo de tecnologías como la Televisión, Internet, la Energía Renovable, entre otras.



Nosotros lo que estamos pensando que en un primer momento, una primera aplicación pudiera ser en el contexto actual de cambio de tecnología en la Televisión de analógica a digital van a quedar espacios vacíos. Entonces pudiéramos utilizar esa tecnología cuando ya fuera comercial para insertar otros tipos de programas, no solo del medio propiamente sino para utilizarlo para otras necesidades sobre todo en lo que es la tecnología de la Cuarta y Quinta Generación.



Este miércoles ACIMUTT estará dedicado al Radio Cognitivo, una tecnología que en el país varias instituciones han venido estudiando su adaptación a las entidades e instituciones cubanas.