Aviso de Ciclón Tropical.

Centro de Pronósticos, INSMET.

Fecha: 26 de octubre de 2020. Hora: 6:00 am.



AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 5.



TORMENTA TROPICAL ZETA.



…Zeta se intensifica y se desplaza al noroeste…

Durante la noche y madrugada la Tormenta Tropical Zeta continuó ganando en intensidad, ahora posee vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con rachas superiores y la presión central ha descendido hasta los 990 hectoPascal, por lo que está próximo a convertirse en un huracán categoría uno de la escala Saffir Simpson, de un máximo de cinco. Las áreas de nublados y lluvias más activas, se han concentrado en torno al centro de circulación, abarcando el Mar Caribe occidental.



Este sistema ha comenzado desplazarse con rumbo próximo al noroeste a 15 kilómetros por hora, desde la madrugada.



A las seis de esta mañana el centro de la tormenta se estimó en los 18.8 grados de latitud Norte y los 84.4 grados de longitud Oeste, a 350 kilómetros al sur de Cabo San Antonio, extremo occidental de Pinar del Río, Cuba, y a 330 kilómetros al sudeste de Cozumel, México.



Aunque sólo persisten áreas de lluvias fuertes al sur de la región central de Cuba, en las últimas horas los acumulados de lluvias no sobrepasan los 29 mm, registrados por Contramaestre, Santiago de Cuba.



En las próximas 12 a 24 horas la Tormenta Tropical Zeta, continuará con similar rumbo e incrementará su velocidad de traslación, ganando algo más en intensidad y pudiera ser un huracán categoría uno, esta mañana, antes de cruzar sobre o próximo a la porción nordeste de la Península de Yucatán, México.



Sin embargo, lo importante para Cuba continúa siendo las lluvias, que se mantendrán hoy lunes sobre gran parte del archipiélago y que pudieran ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente, de las regiones occidental y central. Habrá marejadas en el litoral sur central y occidental, con ligeras inundaciones costeras desde la mañana en zonas bajas del litoral sur del archipiélago de los Canarreos y en la noche se extenderán al sur de Pinar del Río.



El próximo Aviso de Ciclón Tropical sobre Zeta se emitirá a las seis de esta tarde.