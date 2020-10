Tormenta tropical Zeta se mantiene prácticamente inmóvil

Centro de Pronósticos, INSMET.

Fecha: 25 de octubre de 2020. Hora: 6:00 am.



AVISO DE CICLÓN TROPICAL No. 3.



TORMENTA TROPICAL ZETA.



…Zeta prácticamente inmóvil…

Durante horas de la madrugada la tormenta tropical Zeta se ha mantenido casi estacionaria, con áreas de lluvias y tormentas eléctricas fuertes se ha desarrollado sobre Honduras y al sur del centro de circulación. Las imágenes de satélite muestran varias circulaciones ciclónicas pequeñas embebidas en una más amplia, de estas está prevaleciendo una ubicada más próxima a las lluvias más fuertes. Esto indica un proceso de relocalización del centro más hacia el sur. Sin embargo la circulación más amplia deriva lentamente hacia el norte a solo 2 kilómetros por hora.



En las últimas horas han disminuido las áreas de lluvias hacia el norte y nordeste del centro de circulación, no obstante se han desarrollado algunas muy lejanas sobre Bahamas. Se han reportado desde la tarde y noche de ayer algunos acumulados de interés en el centro del país, con 82 milímetros en Topes de Collantes y 59 milímetros en Trinidad, ambas en la provincia de Sancti Spiritus.



Los vientos máximos sostenidos son de 65 kilómetros por hora, con rachas superiores, la presión central ha ascendido hasta los 1005 hectoPascal.



A las 6 de la mañana el centro de Zeta se estimó en los 17.7 grados de latitud Norte y los 83.5 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 490 kilómetros al sursudeste de cabo San Antonio, extremo occidental de Pinar del Río, Cuba.



En las próximas 12 a 24 horas esta tormenta tropical tendrá un movimiento muy lento hacia el nortenoroeste, ganando algo más en organización e intensidad, por lo que permanecerá en la misma área durante ese periodo. En este tipo de sistemas las áreas de lluvia, incluso fuertes, pueden ocurrir en zonas distantes del centro de la tormenta. Teniendo en cuenta la abundante humedad y las condiciones en el mar Caribe occidental, son posibles durante el resto del día de hoy y el lunes sobre el occidente y centro, chubascos y tormentas eléctricas, que pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente en el sur de occidente y centro, Isla de la Juventud y zonas montañosas de la región central.



El próximo Aviso de Ciclón Tropical se emitirá a las 6 de la tarde de hoy.



(Fuente: Instituto de Meteorología)