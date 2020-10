Cuando la ciencia y el amor se funden (+Audio y Fotos)

Con solo 13 veranos vividos, Kevin Daniel Rojas Anes, llegó con sus ávidos sueños ensombrecidos al Hospital Pediátrico José Luis Miranda de Villa Clara.

Pero hace solo unos días, Kevin volvió a soñar con menos sombras al ser el primer paciente pediátrico villaclareño en realizársele la cirugía estereotáxica, con la que extirparon partes de ese tumor maligno que nublaba sus sueños.

La intervención fue liderada por el Dr. Carlos Javier Artiles Rivero, neurocirujano del mencionado centro hospitalario, con la ayuda de su colega el Dr. Miguel Ángel Cruz Díaz y de todo un valioso equipo auxiliar de la entidad.

El apoyo sicólogico de los médicos fue esencial para Kevin. El Dr. Carlos Javier tuvo el apoyo de su colega Miguel Ángel y personal auxiliar indispensable. Foto: Cortesía del Dr. Carlos Javier.

“Gracias a una coordinación que hicimos en La Habana, logramos reparar y completar el equipo de esteoreotaxia del Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro, y con la colaboración del profesor y Dr. Juan Guillermo Trigo Naranjo, logramos hacer la planeación y llevar a cabo esta cirugía”, detalló Artiles Rivero.

“Kevin tenía un tumor profundo en la región del tálamo e hipotálamo, que si se hubiese abordado con las técnicas convencionales, las secuelas hubieran sido mayores. Con la estereotaxia, permaneció despierto desde el preoperatorio hasta llegar al salón, porque realizamos un bloqueo en el cuero cabelludo, y por supuesto, trabajando la psiquis, debido a que se trataba de un niño”.

“Con una cánula de 2.5 mm logramos entrar al cerebro y extraer varias partes del tumor que hoy son estudiadas. Posteriormente, el paciente se recuperó rápido de la anestesia y ahora velamos por su evolución, para continuar más adelante con otros tratamientos que requieren estos casos”.

Poco tiempo después de la intervención, Kevin manifestó: “Ahora me siento mejor, ya no me duele la cabeza como antes, no me da mareo, gracias a Dios, a los médicos, a las enfermeras y a todos los que están aquí. A mi amigo Carlitos, que me ha ayudado en todo, él me inspira a ser cirujano también, porque él es muy bueno como cirujano”.

Kevin quiere ser neurocirujano como su amigo el Dr. Carlitos. Foto de la autora.

“Después que salga de aquí, continuaré con mi vida, estudiando, jugaré futbol, pelota, compartiré con mis compañeros, estaré con los animalitos…”

A cumplir esos anhelos le ayudará su madre Yoanka Rojas Anes, quien agradeció por todo el trato y las atenciones brindadas a Kevin, el más pequeño de sus cinco hijos.

Su mamá muy agradecida por las atenciones con Kevin. Foto de la autora.

“Yo estoy muy feliz, porque antes de la operación ese niño estaba muy mal. Yo pensé que nunca se iba a recuperar. Y gracias a los neurocirujanos y médicos cubanos, que no me cobraron un peso por esa operación, porque vale mucho. Tengo muchas amistades en todos los países que me han mandado videos por Facebook de esa operación, que allá vale miles de dólares. Si hubiera sido en otro país, quizás mi niño no estuviera aquí ahora. Gracias a todos los médicos cubanos, a Carlitos, que no es solo neurocirujano, es el amigo de mi hijo. Gracias a Miguel Ángel, y a todos los que han atendido a mi hijo, sin que me falte alguno”.

Kevin ya regresó al añorado hogar, allá en la Finca La Caridad, en Buena Vista, Remedios. Necesitará de otros cuidados y atenciones, claro, pero tiene luz en sus sueños. Quizás algún día sea neurocirujano como su amigo Carlitos o lo mejor no, el destino es incierto. Mas la mayor certeza es que él fue muestra, una vez más que cuando la ciencia y el amor se funden, la esperanza crece y da vida.

Escuche en audio el testimonio de los protagonistas de esta historia.