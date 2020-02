Brasil confirma primer caso de coronavirus en Latinoamérica

En una rueda de prensa, el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, confirmó el caso y aseguró que se trata de "un paciente que estuvo en Italia entre el 9 y 21 de febrero".



El hombre, de 61 años, empezó a sentir síntomas (fiebre, tos seca, dolor de garganta) compatibles con la enfermedad y el 25 de febrero fue ingresado en el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo.



Tras los resultados preliminares realizados por la unidad de salud, y de acuerdo con el Plan de Contingencia Nacional, el hospital envió una muestra al laboratorio de referencia nacional, el Instituto Adolfo Lutz, para que se realizara una contraprueba, que fue la que confirmó el caso.



Según el ministerio, el paciente está bien, con síntomas leves, y recibió las orientaciones de precaución básicas.



Las autoridades sanitarias del estado y del municipio de Sao Paulo están identificando a las personas que tuvieron contacto con el hombre, con apoyo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y la compañía aérea que hizo el viaje entre Italia y Brasil.



El ministro resaltó que la confirmación del caso no cambia el status sanitario de Brasil, ya que el país ya había declarado el estado de emergencia nacional cuando aparecieron los primeros casos sospechosos, y para preparar la llegada de los brasileños repatriados de China.



Mandetta también quiso tranquilizar a la población resaltando que el nuevo coronavirus es una gripe que se comporta de manera más agresiva en personas de edad más avanzada, por lo que entiende que Italia haya tomado medidas más restrictivas porque tiene una población más envejecida, lo que no se da en Brasil.



Además, resaltó la novedad que supone la llegada del virus a un país tropical en pleno verano, con altas temperaturas, un ambiente totalmente distinto al que se encontró en el hemisferio norte, donde encontró condiciones propicias para su expansión.



Hasta ahora, Brasil no tenía casos positivos de coronavirus, y el pasado domingo 23 de febrero el grupo de 58 personas que habían sido repatriadas desde China volvieron a sus casas tras pasar dos semanas en cuarentena en una base militar.



A su vez, la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay, Raquel Rosa, dijo a medios locales que era de esperar que apareciera un caso del nuevo coronavirus en Latinoamérica.



El caso en Brasil "por el momento no cambia lo que llamamos el caso sospechoso, es decir tenemos que identificar que la persona que tiene los síntomas ha estado en contacto [con el virus], a medida que el contacto se acerca por supuesto que las probabilidades aumentan", afirmó Rosa a la emisora estatal local Radio Uruguay.



