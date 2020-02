Empresa de Interfaz iniciará operaciones en la Universidad Central

En el primer trimestre de este año entrará en operaciones la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (SICTE.SA); para los profesores e investigadores que durante décadas han aportado al desarrollo socioeconómico del país, la empresa, como es conocida en el ámbito universitario, hace realidad el anhelo de la remuneración económica por productos y servicios que hoy ofrece la UCLV sin recibir retribución alguna.



Los beneficios no recaerán solo en profesores, investigadores e integrantes de proyectos; sino que alcanzan a los estudiantes cuyos resultados de investigación sean comercializables. A nivel macroeconómico la empresa ofrecerá varias ventajas a la UCLV, la que manejará el 95 % de las acciones, mientras que el restante 5 % recae en la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE).



Al centro del camino recorrido de conjunto por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CITMA), el Ministerio de Educación Superior (MES) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) hasta que el 17 de enero de 2020 el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) emitió la resolución constitutiva de la Sociedad de Interfaz de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (SICTE.SA), ha estado su director, el Dr.Cs. Gilberto Quevedo Sotolongo.



“Es una empresa que va a conectar la parte académica e investigativa de la universidad con el sector productivo y de servicios. Hoy a la universidad le cuesta trabajo transferir tecnologías a las empresas y por ese concepto recibir dinero porque es un sistema presupuestado, la nueva empresa tiene la posibilidad de interactuar con la universidad y con el sistema empresarial y de servicios porque trabajará con las bases económicas de una empresa”.



¿Cuáles son los principales productos y servicios de la universidad que aplican para ser comercializados mediante la empresa?



Aplica todo lo que se haga en la universidad vinculado a la investigación y a la superación (posgrado), los proyectos como ente fundamental de desarrollo de las investigaciones, proyectos a todas las escalas, desde uno incluido en un programa nacional hasta uno gestado directamente con una empresa para la solución de un problema puntual.



También están incluidos los servicios académicos hacia el extranjero, en Cuba por supuesto que transitan naturalmente por el sistema de posgrado sin mediar cobro por ellos, todo lo que ofrecemos de maestrías y doctorados va a ser comercializado a través de SICTE.SA. Igualmente incluye la comercialización de eventos, por ejemplo, la Convención Científica Internacional de la UCLV a partir de su tercera edición y de ahí en adelante todas las demás.

El Dr.Cs. Gilberto Quevedo Sotolongo ha encabezado el proyecto. Foto: UCLV.

Hay una tendencia en el ámbito universitario a observar con mayor nitidez los productos y servicios de las Ciencias Técnicas, Naturales y Exactas que los de las Ciencias Sociales y Humanísticas. En este sentido, ¿qué oportunidades tendrán estas áreas?



Hemos dado conferencias sobre la formación de la empresa en estas áreas y esta duda surgió en varias de ellas. Aquí no se elimina nada, nadie está exento, hay algunos resultados que se introducen más fácil en el sector empresarial, pero en todas las resoluciones está bien claro que la Sociedad incluye entre sus clientes al sector empresarial y de servicios, además el sistema de proyectos incluye a profesionales de todas las áreas, por ejemplo, el único programa nacional encabezado por la UCLV es de Ciencias Sociales.



Por ejemplo, en la Sede Pedagógica salieron dos servicios que ellos pueden prestar perfectamente como son las traducciones de idioma y las asesorías. Allí hay una profesora que hizo su doctorado en el tema de juegos didácticos y hay una cooperativa no agropecuaria interesada en esa propuesta para comercializar los juegos, eso demuestra que lo que hay es que buscar ideas, reitero que nadie está exento de esta empresa.



¿Ya está definida una cartera de productos y servicios?



Hoy tenemos muchos productos esperando, la universidad ha trabajado en algunos problemas con antelación aún sin tener la base jurídica total, los proyectos se pagaban por un sistema muy elemental de pago sin llegar a ser una remuneración de importancia para los profesores y los servicios los teníamos que hacer a través de una única empresa que tenía el Ministerio de Educación Superior a nivel nacional, el Centro Internacional de La Habana (CIH). Tenemos muchos productos y seguimos trabajando en cada facultad para identificar los productos y servicios comercializables.



¿Dónde radicará y cómo está estructurada la empresa?



La SICTE.SA radicará en la conocida Casa 4, en la zona de Las Antillas a la entrada de la UCLV, es una empresa muy pequeña con apenas 17 trabajadores, porque quienes producen son los profesores e investigadores de la universidad, de otras universidades y de otros sectores, porque tenemos la posibilidad de contratar a cualquiera que esté dentro de un proyecto.



La empresa trae oportunidades también para los estudiantes…



Todo estudiante incluido en algún proyecto puede ser remunerado por sus aportes sin ninguna dificultad, así está estipulado en todas las resoluciones. Lo mismo sucede con los retirados, incluso está establecido que de hacernos falta en algún momento productos o servicios de un cuentapropista puede ser contratado sin problemas, al igual que ofrecer servicios al sector no estatal de la economía.



¿Cuánto falta para que la empresa entre oficialmente en operaciones?



Ahora mismo estamos inmersos en el proceso de inscripción de la empresa y apertura de cuentas, creemos que ha sido un proceso bastante rápido, en alrededor de dos meses y diez días logramos tener la empresa aprobada, en el primer trimestre del año debemos entrar en operaciones./Javiel Fernández Pérez.