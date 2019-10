Polo Científico Productivo de Villa Clara mira hacia el futuro

Así se corroboró durante la sesión correspondiente a octubre, realizada en Encrucijada, que evaluó los objetivos propuestos para el actual año por el grupo de la agroindustria azucarera y el de enfrentamiento al cambio climático (CC).



En las valoraciones agroazucareras, conducidas por el MSc. Irenaldo Delgado Mora, se precisó la necesidad de aplicar medidas que permitan el avance en las unidades de producción de caña, a fin de lograr, de manera paulatina, el potencial agroproductivo propio de cada una de ellas, si se tiene en cuenta la necesidad de incrementar la producción de azúcar y estabilizar el rendimiento por ha.



Trascendió que para la próxima zafra habrá una disminución de ese rendimiento a 35,9 t/ha, y según pronósticos en la contienda 2020-21 será de 39,27 t/ha, debido a incumplimientos en los planes de siembra, el impacto del clima, la realización de una cosecha tardía, y el déficit de combustibles y fertilizantes.



No faltaron los criterios sobre el empleo de la ciencia y la técnica y la generalización de varias tecnologías, sin descartar el uso eficiente del agua en los sistemas de riego como parte de la Tarea Vida.



En medio de condiciones difíciles, prosigue la utilidad de la biomasa cañera como fuente renovable de energía para la generación de electricidad entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



Respecto al enfrentamiento al CC, Encrucijada resulta el municipio villaclareño con mayores debilidades según los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo (PVR).



Las intervenciones rectoras del Dr. Guillermo Saura González y del MSc. Edelkis Rodríguez Moya, abordaron muchos detalles de interés a tener en cuenta, entre ellos el nivel de incidencia salina que reporta el 73 % de la llanura costera de la provincia.



Vale destacar que, por primera vez, se realizan en Cuba las predicciones climáticas a largo plazo, en tanto la mirada actual a la temporada ciclónica revela 14 fenómenos con nombre para considerarla bastante activa.



Las acciones de monitoreo se llevan a cabo sobre el estado de los arrecifes coralinos, el período de intensas lluvias, la comunicación y el diagnóstico ambiental, el manejo integrado de las zonas costeras del este y el centro, así como del Parque Nacional Los Caimanes.



Tampoco se descuida la vigilancia de la calidad del aire, a partir de las emisiones de fuentes móviles y fijas en los municipios costeros.



Como parte de los estudios, se habló de las vulnerabilidades en el corredor turístico de Caibarién, motivadas por las penetraciones del mar e inundaciones costeras, y de los planes previstos para mitigar sus efectos.



El universo de las aves migratorias que, incluso puede estudiarse por vía satelital, y el blanqueamiento de los arrecifes coralinos en los que influye el comportamiento de las temperaturas para su supervivencia, forman parte de la agenda en una provincia que cuenta con seis playas rehabilitadas a un costo de ocho millones de euros por el vertimiento de arena.



Varias intervenciones suscitó el análisis del PCP, entre ellas la de Cristina Mendiondo Roig, experta en cuestiones de la economía y defensora del desarrollo en toda su magnitud, quien hizo énfasis en la valoraciones de los beneficios de cada proceso, pero sin apartarlos de los costos.



La Dra. María del Carmen Velasco Gómez, delegada del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) en Villa Clara, no olvidó la transformación digital de la sociedad como elemento de primer orden en aras del desarrollo. Digitalización e informatización no podrán descuidarse, concluyó.



Previo al análisis, el central Abel Santamaría, de Encrucijada, acogió la primera parte del intercambio con una visita a su banco de semillas que dispone de 52 ha, e insiste en mejorar las variedades de caña existentes, a la vez que exhibe su rentabilidad desde 2005.



En el período de zafra anterior, lograron un rendimiento de 71 t por ha. y en el próximo aspiran a llegar a 76 t.



Los asistentes llegaron al Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE), como laboratorio encargado de producir agentes de control biológico destinados a combatir plagas y enfermedades en los cultivos.



Con solo nueve trabajadores, está considerado el mejor de su tipo en el país y abastece a toda la costa norte de la provincia.



No faltó la visita al Museo Casa Natal de Abel Santamaría y al Consejo Popular donde está enclavado, como tributo al nacimiento de Abel, el 20 de octubre de 1917.



Las principales autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio: Isael Rodríguez Rodríguez y Eduardo Monteagudo Martín, respectivamente, acompañaron a la comunidad científica en el programa del PCP.