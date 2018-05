Se forma la tormenta subtropical Alberto

Durante esta mañana el área de bajas presiones sobre el noroeste del Mar Caribe continuó ganando en organización, alcanzando vientos máximos sostenidos de hasta los 65 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que se ha formado la primera tormenta subtropical, nombrada Alberto, siendo un organismo extemporáneo.

Lo más importante por el momento para Cuba, continúan siendo la evolución de las áreas de nublados y lluvias que acompañan a esta tormenta subtropical y que se ubican lejos y al este del centro de circulación, las que afectarán la región occidental de Cuba, y pueden ser fuertes e intensas en algunas localidades, principalmente de la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Dada la proximidad al occidente de Cuba y la estructura de esta tormenta subtropical Alberto, con las bandas de nublados alejadas del centro, se incrementará la fuerza de los vientos y la altura de las olas en la medida que se desplace en un rumbo próximo al norte por las inmediaciones del canal de Yucatán.



A las once de esta mañana el centro de la tormenta subtropical Alberto fue estimado en los 19.7 grados de latitud Norte y los 86.8 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 90 kilómetros al sur de la Isla de Cozumel, México y a unos 315 kilómetros al suroeste de Cabo San Antonio, Pinar del Río, Cuba.



Esta tormenta subtropical tiene una presión central de 1005 hectoPascal y se desplaza lentamente al norte nordeste a unos 9 kilómetros por hora.



En las próximas 12 a 24 horas Alberto, continuará con poco cambio en organización, manteniendo igual rumbo y velocidades de traslación, y cruzará esta noche próxima al extremo oriental de la península de Yucatán.



El próximo aviso de ciclón tropical sobre la tormenta subtropical Alberto se emitirá a las seis de esta tarde.



Aviso de Ciclón Tropical No. 1, Centro de Pronósticos, INSMET



Fecha: 25 de mayo de 2018. Hora: 11:00 am.